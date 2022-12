Un adjoint dans les meurtres de Californie s’est suicidé avec une arme de service

RIVERSIDE, Californie (AP) – Un adjoint du shérif de Virginie qui, selon la police, s’est rendu en Californie pour tuer trois membres de la famille d’une jeune fille de 15 ans qu’il a tenté d’extorquer sexuellement en ligne s’est suicidé avec une arme à feu émise par le gouvernement, ont annoncé samedi les autorités.

Austin Lee Edwards, 28 ans, a traversé le pays en voiture et, le 25 novembre, a tué la mère et les grands-parents de la jeune fille et incendié leur maison à Riverside, une ville située à environ 80 kilomètres au sud-est du centre-ville de Los Angeles, ont annoncé les autorités.

Le même jour, Edwards s’est suicidé lors d’une fusillade avec les adjoints du shérif de San Bernardino. L’adolescente a été secourue.

“Nos détectives ont déterminé que l’arme utilisée était un pistolet de service semi-automatique émis par le département d’Edwards”, a déclaré la porte-parole du shérif Gloria Huerta dans un communiqué.

Le département de police de Riverside, qui enquête sur la mort des membres de la famille de la jeune fille, n’a pas précisé comment ils ont été tués.

Edwards, un résident de North Chesterfield, en Virginie, semble avoir posé en ligne comme un garçon de 17 ans pour s’engager dans une relation amoureuse avec la jeune fille et obtenir ses informations personnelles en la trompant avec une fausse identité, connue sous le nom de “catfishing, », a déclaré la police.

Les autorités ont déclaré que la jeune fille avait cessé de communiquer avec lui après qu’il lui ait demandé de lui envoyer des photos nues d’elle-même.

Edwards était un ancien soldat de l’État de Virginie et était adjoint du shérif dans le comté de Washington, en Virginie, au moment des meurtres.

Les deux forces de l’ordre ont déclaré n’avoir trouvé aucun signe avant-coureur d’Edwards avant son embauche. Mais un rapport de police du département de police d’Abingdon en Virginie montre qu’il a été arrêté en 2016 pour une évaluation psychiatrique suite à des menaces de mort pour lui et son père, des années avant qu’il ne rejoigne les forces de l’ordre.

Jeudi – un jour après que le Los Angeles Times a annoncé la nouvelle de l’épisode de santé mentale – la police de l’État de Virginie a déclaré qu’un examen récemment achevé montre qu’une « erreur humaine » a entraîné une requête incomplète dans la base de données lors du processus d’embauche.

Le bureau du shérif du comté de Washington n’a pas répondu aux appels demandant des commentaires sur l’épisode de 2016.

The Associated Press