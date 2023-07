Un adepte de Manson libéré après 53 ans — RT World News

Leslie Van Houten a participé à l’une des tueries les plus notoires de l’histoire récente des États-Unis

Leslie Van Houten, une ancienne adepte du chef de la secte Charles Manson, a été libérée de prison mardi après avoir purgé 53 ans pour son rôle dans un tristement célèbre double meurtre à Los Angeles, en Californie, en 1969.

« Elle est vraiment ravie, mais elle est en prison depuis 53 ans et aura 74 ans le mois prochain, donc c’est un énorme changement », L’avocate de Van Houten, Nancy Tetreault, a déclaré mardi au Guardian. Tetreault a ajouté que sa cliente s’était consacrée à la réforme pendant son incarcération, où elle avait subi 40 ans de thérapie et 30 ans de « programmes de réadaptation ».

« Elle est tombée sous l’influence de Charles Manson et a participé à ces horribles meurtres », Tetreault a dit du groupe, qui est devenu connu sous le nom de « famille Manson ». « Et elle a dû affronter ses sentiments de culpabilité écrasante pour ce qu’elle a fait. »

Van Houten a été condamné à la prison à vie après avoir été reconnu coupable d’avoir aidé au meurtre de Leno LaBianca et de sa femme Rosemary alors qu’elle n’avait que 19 ans. l’actrice Sharon Tate et quatre autres personnes à la résidence de Los Angeles que Tate partageait avec le réalisateur Roman Polanski en août 1969. Van Houten n’a joué aucun rôle dans les meurtres de Tate.















Elle a été libérée sous surveillance conditionnelle et devrait passer environ un an dans un logement de transition après que sa libération conditionnelle a été approuvée par les autorités malgré l’opposition continue du gouverneur de Californie Gavin Newsom et de son prédécesseur Jerry Brown. Au total, Van Houten a assisté à 21 audiences de libération conditionnelle et a été recommandé cinq fois pour sa libération depuis 2016.

Newsom a déclaré la semaine dernière que, malgré sa déception face à la décision de la commission des libérations conditionnelles de libérer Van Houten, il ne ferait pas appel car il était peu probable que cela réussisse. Cory LaBianca, la fille de Leno LaBianca, maintenant âgée de 75 ans, a déclaré qu’elle était « navré » par la libération de Van Houten.

Cependant, l’avocat de Van Houten a déclaré que son départ de prison, ainsi que sa réhabilitation apparemment réussie, serviront d’inspiration pour d’autres détenus purgeant de longues peines, démontrant que la libération conditionnelle et « une chance d’avoir une vie décente » sont possibles.

Tetreault a indiqué que sa cliente ne trouverait pas les réalités de la vie faciles après plus d’un demi-siècle derrière les barreaux. « Elle ne sait pas comment utiliser un ordinateur ou un téléphone portable ou comment acheter des choses sans argent liquide ou négocier un supermarché », dit-elle.

Charles Manson est mort en prison en 2017 à l’âge de 83 ans.