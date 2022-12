Un acupuncteur de la Colombie-Britannique a commis une faute en faisant saigner du sang alors qu’il était interdit, selon un collège

Une acupunctrice de la Sunshine Coast de la Colombie-Britannique a été reconnue coupable d’inconduite pour avoir pratiqué une saignée sur ses patients, même si elle a été interdite de faire la procédure au cours de la dernière décennie en raison de problèmes d’hygiène.

Su Lan (Mary) Lee de Sechelt a également continué à voir des patients même si son permis est suspendu et n’a pas tenu de registres appropriés pour deux patients, selon un avis public récent du Collège de médecine traditionnelle chinoise et d’acupuncture de la Colombie-Britannique

Le collège n’a pas encore décidé des mesures disciplinaires. CBC a contacté Lee pour un commentaire.

Lee est interdite de saignée depuis 2012, date à laquelle elle a signé un accord de consentement avec le collège admettant un certain nombre de problèmes avec sa pratique, notamment le fait de ne pas éliminer correctement les déchets biologiques dangereux et de ne pas stériliser les gobelets utilisés pour la saignée.

La saignée est une pratique courante dans la médecine traditionnelle chinoise. Cela implique l’utilisation d’une aiguille ou d’une lancette pour percer la peau et libérer une petite quantité de sang, et les partisans affirment que cela améliore la circulation sanguine et le flux de “qi” – autrement connu comme l’énergie vitale ou la force vitale d’une personne.

Le permis de Lee a été suspendu depuis novembre 2021, après qu’un inspecteur qui s’est rendu dans sa clinique en réponse à deux plaintes de patients est revenu avec un certain nombre d’inquiétudes sur ce qu’ils ont vu, selon un avis précédent .

L’avis indique que l’inspecteur a vu des preuves que Lee “plaçait des déchets sanguins et d’autres fluides corporels dans ses ordures ménagères, ce qui met en danger la santé d’autres personnes susceptibles de contracter des maladies graves à cause de ces déchets biomédicaux”.

Mary Lee a une histoire de discipline avec le College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of BC (Acupunture légère de sagesse)

Il y avait également des allégations selon lesquelles elle laissait des aiguilles d’acupuncture usagées “sur diverses surfaces” dans son cabinet à domicile plutôt que de les jeter de manière hygiénique. Il y avait des ouvriers dans sa maison qui faisaient des rénovations à l’époque.

Lee aurait donné aux enquêteurs de fausses informations sur la façon dont elle se débarrassait également d’autres objets usagés, affirmant qu’elle les avait donnés à une pharmacie qui a confirmé plus tard qu’elle n’acceptait pas les déchets biomédicaux.

L’inspecteur a dit au collège qu’il n’y avait pas de dossiers cliniques pour les deux patients qui s’étaient plaints, et Lee a dit qu’elle ne conservait pas ce type de documentation.

Certaines de ces allégations font écho aux conclusions du processus disciplinaire de 2012, notamment des problèmes d’élimination des déchets et de tenue de registres.

Lee a également été sanctionné à ce moment-là pour avoir utilisé le titre “Dr.” même si elle avait été avertie d’arrêter.

Aucune date n’a été fixée pour une audience sur les sanctions possibles pour la dernière inconduite de Lee.