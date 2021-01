Il n’y a pas d’arbres, pas d’Internet, pas de ligne fixe ou de téléphone mobile et pas d’eau sur place, sauf pour la neige fondue et la glace. Les ours polaires affamés sont partout. Ainsi, l’avant-poste de Cherakino semble être l’endroit idéal pour relancer la pratique de l’exil politique dans la Russie de Poutine, affirment les dirigeants de l’opposition.

Ici, l’armée russe a envoyé l’un des politiciens de l’opposition les plus prometteurs du pays, Ruslan Shaveddinov, après que des agents de sécurité portant des masques noirs ont brisé sa porte et l’ont arraché à son domicile en décembre 2019.

Ils ont appelé cela l’exil politique. Ils n’ont même pas essayé de me former aux compétences militaires », a déclaré Shaveddinov dans une interview au Washington Post après son retour à Moscou le 23 décembre, exactement un an après sa prise.

Ruslan Shaveddinov rentre chez lui après un an d’exil politique dans l’Arctique russe, l’un des moyens par lesquels les autorités ont intensifié l’intimidation des militants. (Merci à Maksim Litavrin)

L’épreuve que doit affronter Shaveddinov – un proche allié du chef de l’opposition Alexei Navalny – offre un regard différent sur les tactiques de plus en plus agressives de la Russie pour faire taire et intimider les critiques de Poutine. Ces derniers mois, les autorités ont intensifié le harcèlement et les poursuites contre les militants, les dissidents et les journalistes, gelé les comptes bancaires et perquisitionné à plusieurs reprises les domiciles.

Le prétexte pour envoyer Shaveddinov dans la région désolée de Novaya Zemlya était le service militaire obligatoire pour les hommes, un moyen de plus en plus utilisé pour envoyer de jeunes militants politiques masculins dans des postes isolés. Mais il affirme que les responsables militaires lui ont dit que son traitement était politique et insiste sur le fait qu’il n’a jamais reçu de projet d’avis.

Un an de service militaire est obligatoire pour les hommes russes âgés de 18 à 27 ans, mais les fils de Russes riches ou bien connectés peuvent généralement s’échapper en versant des pots-de-vin aux bureaux de recrutement militaires locaux notoirement corrompus.

Allégations de « kidnapping »

Shaveddinov est un ennemi particulièrement important du Kremlin pour son travail en tant que chef de projet de l’outil « Smart Voting » de Navalny, qui guide les électeurs lors des élections vers les candidats les plus susceptibles de vaincre les rivaux du parti Russie unie de Poutine. Le prochain grand test pour l’opposition est les élections législatives prévues en septembre.

Navalny a déclaré que Shaveddinov avait été victime d’un « enlèvement » qui semblait avoir été personnellement ordonné par Poutine.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que si Shaveddinov esquivait le projet, tout était fait conformément à la loi.

Shaveddinov, 24 ans, a grandi à Istra, une ville pauvre à l’ouest de Moscou, dans une région favorisée par les politiciens et les milliardaires russes pour construire des maisons de campagne. L’inégalité l’a exaspéré.

«Dès l’enfance, j’ai réalisé que les choses n’étaient pas comme elles devraient être, qu’il y avait de l’injustice», a-t-il déclaré. Il a rejoint le cadre de Navalny il y a six ans.

Son arrestation et son expulsion fulgurante de Moscou ont impliqué plusieurs forces de sécurité, dont le Service fédéral de sécurité (FSB), la Commission d’enquête (une agence chargée de l’application de la loi pour les crimes graves) et l’armée, a déclaré Shaveddinov. Une telle opération est typique des arrestations très médiatisées de membres de l’opposition, de journalistes et d’activistes.

Son avocat, Vyacheslav Gimadi, a déclaré que les autorités avaient violé les procédures légales normales pour les fraudeurs de service, qui doivent recevoir une première assignation, puis une deuxième assignation. Ceux qui ignorent la deuxième assignation à comparaître sont entendus au tribunal et sont normalement condamnés à une amende, a-t-il déclaré. La fraude à la traite, cependant, est un crime passible d’une peine de deux ans pour ceux qui continuent d’éviter la conscription.

Pour Shaveddinov, tout a commencé 15h30 le 23 décembre 2019. Son téléphone portable, Internet et l’électricité ont été soudainement interrompus dans son appartement à Moscou, le laissant dans le noir avec le soleil couchant. Des policiers spéciaux ont frappé à sa porte.

Dans les mois précédents, il avait été arrêté et fouillé à plusieurs reprises et son compte bancaire avait été gelé.

«J’ai regardé par le trou de ma porte et j’ai vu une foule de gens, tous masqués», a-t-il dit, racontant son histoire en entier. De nombreux détails avaient été présentés au tribunal par son avocat en juillet.

Des étincelles ont volé alors qu’un dispositif de coupe traversait les deux portes métalliques de l’appartement.

Shaveddinov ne voulait pas être arrêté en short. Il cherchait des vêtements dans le noir, s’habilla à la hâte et enfila d’étranges chaussettes parce qu’il ne voyait rien. La police a fait une descente, l’a jeté par terre, l’a menotté et a attrapé son ordinateur, son téléphone, sa télévision et des prises électriques, a-t-il dit.

‘Cela est allé si vite’

Ils l’ont emmené à l’aéroport et l’ont détenu – toujours menotté un avion et l’a fait voler Arkhangelsk dans l’extrême nord de la Russie. Un contre-amiral et d’autres hauts responsables militaires ont rencontré l’avion avant que Shaveddinov ne soit transféré tard dans la nuit vers un autre vol vers l’archipel de Novaya Zemlya, a-t-il déclaré. Il entra dans un vent mordant.

«C’était tellement déroutant. C’est arrivé si vite. Je n’ai pas eu le temps d’avoir peur. Il y avait des gens avec des caméras et je pensais qu’ils ne me tueraient probablement pas lorsqu’ils enregistrent tout », a déclaré Shaveddinov.

Le lendemain, il a été autorisé à appeler sa petite amie, Kira Yarmysh, qui est l’attachée de presse de Navalny. C’était son seul appel.

Trois mois plus tard, Shaveddinov a déclaré qu’il s’était rendu à ce qu’il avait dit.botchka, »Ou baril, dans un lieu militaire secret encore plus éloigné. Il y avait entre trois et cinq autres conscrits en même temps, et un hélicoptère livrait de la nourriture chaque mois et du courrier tous les deux mois.

«Mon travail consistait à dégager la piste et à éloigner les ours polaires. Ils avaient très faim », dit-il. Ils ont dormi devant ma porte. En réalité, ce sont des créatures très effrayantes. «

Le tonneau est gravé dans sa mémoire: une fenêtre aux anciens rideaux jaunes encadre un terrain plat. L’autre, un héliport et une montagne. Pendant plus d’un mois en hiver, le soleil ne se lève jamais.

Pour boire ou se laver, il a coupé un bloc de neige et l’a fait fondre sur le poêle à bois. En été, il a marché près de deux kilomètres (1,2 miles) jusqu’à la rivière et rappelé deux canettes de 13 gallons d’eau et évitez les ours polaires.

«Il est clair pourquoi j’ai été envoyé là-bas: pour ne pas avoir de communication avec ma famille ou mes amis. C’est une énorme pression psychologique. Vous êtes seul avec des ours et des chiens sauvages et deux autres personnes », a-t-il déclaré.

« Vous lisez des livres ou vous regardez simplement par la fenêtre et regardez votre vie passer », at-il ajouté. «Si j’avais été une personne différente, je n’aurais probablement pas réussi. Je serais devenu désespéré. «

Il a passé beaucoup de temps à discuter politiquement avec les autres conscrits, tous de la région du Nord. Il a appris dans une lettre que Navalny avait été empoisonné et était dans le coma, mais il ne savait pas pendant des mois que son mentor avait survécu.

Le service militaire comme « exilé »

Les autorités russes ont envoyé de nombreux autres membres de l’opposition dans des lieux éloignés et difficiles pour le service militaire obligatoire. L’objectif, a déclaré Shaveddinov, est de dissuader l’activisme politique parmi une nouvelle génération, dont beaucoup ont été aliénés par la répression de Poutine et les tentatives de restreindre la liberté d’Internet.

« Avec chaque année, cela devient de pire en pire et il y a de moins en moins de liberté », at-il dit. «Il y a plus de répression politique et plus de prisonniers politiques, et moins d’opportunités pour l’opposition d’opérer.

«La machine mange et détruit tout le monde», a-t-il dit, faisant référence à l’appareil sécuritaire répressif de la Russie. Il pense avoir été envoyé à la «botchka» pour la briser – «mais je n’avais aucune intention de leur offrir ce cadeau».

L’avocat de Shaveddinov, Gimadi, a poursuivi les autorités russes pour enlèvement illégal, « mais le tribunal a rejeté notre plainte sans raison », a déclaré Gimadi. Il a déclaré que le ministère de la Défense n’avait pas donné de réponse officielle au tribunal.

«Il est clair qu’il s’agit d’un exil politique en raison de l’illégalité du dessin à la fois dans sa forme et dans son contenu, y compris l’utilisation de la recherche et le choix de la destination: une unité très éloignée, ne servant que des conscrits de la région d’Arkhangelsk, Dit Gimadi.

En juin, un autre membre de la Fondation anti-corruption de Navalny, Artyom Ionov, a été arrêté et transporté par avion vers une unité militaire dans l’extrême nord de la Tchoukotka malgré l’asthme, une exclusion du service militaire. En juillet, Ivan Konovalov, attaché de presse d’un petit syndicat indépendant des travailleurs de la santé, l’Alliance des médecins, a été arrêté et transporté par avion vers l’unité militaire d’Arkhangelsk.

Egor Cherniuk, l’ancien chef du quartier général de Navalny à Kaliningrad, siège au Swarthmore College en Pennsylvanie, mais fait face à une accusation criminelle russe pour évasion du projet. Alexei Schwartz, chef du siège de Navalny à Kurgan, est également sont poursuivis pour fraude au design.

«Cette pratique est en constante augmentation. Nous entendons de plus en plus de tentatives », a déclaré Alexei Tabalov, activiste et fondateur d’une organisation non gouvernementale, l’école des conscrits.

« L’autoritarisme se développe en Russie », a déclaré Tabalov. «Nous pouvons dire qu’il ne s’agit pas seulement d’autoritarisme. C’est devenu une autocratie et nous nous rendons compte que Poutine ne partira pas, et tant qu’il vivra, il dirigera le pays et la situation s’aggravera. «

À son retour, Shaveddinov a emporté chez lui un sac rempli de lettres de partisans et de bienfaiteurs. Une dernière empreinte numérique de son voyage demeure: la cire «botchka» marqué sur Google Maps par des supporters, surnommés «la station-service de Shaveddinov», qui ont recueilli un certain nombre de «critiques» cinq étoiles qui sont en fait des déclarations de soutien.

«Il y a des ours. Il fait froid. Mais l’entreprise est formidable », a écrit un partisan, Mikhail Samin.