Un activiste néerlandais du suicide assisté reconnu coupable d’avoir envoyé des médicaments mortels à plus de 1 000 personnes

Un Néerlandais a été reconnu coupable d’avoir aidé au moins 10 personnes à se suicider grâce à des drogues mortelles et des instructions pour se suicider.

L’homme, identifié uniquement comme Alex S., est un militant pro-euthanasie qui a insisté pour vendre les substances mortelles comme méthode de suicide pour ceux qui ne sont pas qualifiés pour les programmes de suicide assisté du pays.

« Il est convaincu que chaque personne a le droit de décider de sa propre vie et estime que la politique gouvernementale dans ce domaine est insuffisante », a déclaré le tribunal néerlandais.

Alex S. a vendu des kits de suicide à environ 1 600 personnes avant d’être arrêté.

LES PAYS-BAS EUTHANASENT LES PERSONNES AUTISTES ET HANDICAPÉES INTELLECTUELLEMENT, DÉCOUVRE UN CHERCHEUR

Le tribunal a condamné l’homme à trois ans et demi d’emprisonnement. Cependant, 18 mois de la peine sont avec sursis et ne seront purgés que s’il récidive.

Le tribunal néerlandais de la ville de Den Bosch a également constaté qu’Alex S. avait menti aux clients sur l’indolore de la drogue, affirmant que le cocktail provoquait parfois « une détresse et une panique graves qui ont conduit à une mort horrible ».

Le tribunal a déclaré qu’Alex S. « a pris la loi en main et a placé à lui seul le droit à l’autodétermination au-dessus de tous les autres droits et de la loi ».

L’affaire n’est que la dernière d’un débat de plus en plus tumultueux sur la place du suicide assisté dans la société néerlandaise.

LES PAYS-BAS ÉLARGISSENT LES LOIS SUR L’EUTHANASIE POUR INCLURE LES ENFANTS EN TERMINAISON DÈS QUE 1 AN

En avril, les Pays-Bas ont annoncé leur intention d’étendre leur réglementation sur l’euthanasie pour inclure l’aide à la mort d’enfants âgés de 1 à 12 ans.

« Le programme actuel d’interruption de grossesse et d’interruption de la vie des nouveau-nés (LZA/LP) sera modifié et élargi pour inclure l’interruption de la vie chez les enfants âgés de 1 à 12 ans », a déclaré un message du gouvernement néerlandais.

« Cela concerne un petit groupe d’enfants en phase terminale qui souffrent désespérément et insupportablement, dont les options de soins palliatifs ne sont pas suffisantes pour soulager leurs souffrances et qui devraient mourir dans un avenir prévisible. »

Un rapport britannique publié en juin a révélé que Les programmes néerlandais ont euthanasié personnes par ailleurs en bonne santé atteintes d’autisme et de handicaps intellectuels au cours des dernières années.

Cinq personnes de moins de 30 ans, qui ont cité l’autisme comme un facteur dans leur décision de demander l’euthanasie légale, font partie des cas examinés par des spécialistes du du Royaume-Uni Université de Kingston.

« Les facteurs directement associés à la déficience intellectuelle et / ou au TSA étaient la seule cause de souffrance décrite dans 21% des cas et un facteur contributif majeur dans 42% des cas supplémentaires », a révélé le rapport de l’Université de Kingston sur la question.

