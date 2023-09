Un activiste intente une action en justice pour forcer Trump à se retirer du scrutin dans le Michigan | Politique et élections | Détroit

Cliquez pour agrandir Steve Neavling Les électeurs de Détroit ont voté dans un bureau de vote en novembre 2022.

L’éminent militant civique Robert Davis a intenté une action en justice vendredi après-midi pour forcer Donald Trump à se retirer du scrutin de 2024 dans le Michigan au motif que l’ancien président avait violé la Constitution américaine en s’engageant dans une insurrection le 6 janvier 2021.

Le procès devant la Cour des réclamations du Michigan intervient trois jours après que la secrétaire d’État du Michigan, Jocelyn Benson, a rejeté la demande de Davis de retirer Trump du scrutin pour les élections primaires, arguant qu’elle n’avait pas le pouvoir de le faire.

Dans son procès, obtenu d’abord par Horaires du métroDavis affirme que Benson est « constitutionnellement obligé de déterminer si un candidat à la présidentielle est éligible » pour se présenter aux élections.

« Je pense qu’il s’agit d’une affaire ouverte et fermée », a déclaré Davis. Horaires du métro. « Ce que je demande, c’est que le tribunal lui impose de faire son travail. Elle essaie d’éviter le problème parce qu’elle a peur de Trump et de ses partisans. Cela lui permettra de faire son travail et de ne pas le confier à la justice. Elle voulait ce poste et elle doit maintenant prendre une décision difficile. Si elle a peur de prendre une décision difficile, alors elle doit régner. »

Davis soutient que Trump n’est pas éligible pour un autre mandat parce que l’article 3 du 14e amendement empêche ceux qui « se sont engagés dans une insurrection ou une rébellion » contre les États-Unis d’exercer leurs fonctions.

Il affirme que la loi électorale du Michigan exige clairement que le secrétaire d’État détermine l’éligibilité d’un candidat.

Des poursuites similaires ont été déposées en Floride, au Colorado et au Minnesota.

Sans donner son avis sur l’éligibilité de Trump, Benson a déclaré mardi dans une lettre à Davis qu’elle n’avait pas le pouvoir de retirer l’ancien président du scrutin.

« En vertu de la loi électorale, le corps législatif n’a pas expressément autorisé le secrétaire d’État à déterminer si un candidat à la présidence est ‘disqualifié en vertu de l’article 3 du quatorzième amendement de la Constitution des États-Unis' », indique la lettre. « En conséquence, même en supposant que la demande réponde aux exigences de l’article 63, le Bureau refuse de rendre une décision déclaratoire », a-t-elle ajouté, faisant référence à la Loi sur les procédures administratives du Michigan.

Le bureau de Benson a refusé de commenter sa décision, mais une colonne pour Le Washington Post Mercredi, elle a fait valoir que trop de questions juridiques restaient sans réponse et que, par conséquent, la décision sur l’éligibilité de Trump devrait être déterminée par les tribunaux.

« Le forum approprié pour décider si un candidat remplit les conditions requises pour occuper un poste en vertu de la Constitution sont les tribunaux – et, dans une affaire ayant des implications nationales comme celle-ci, la Cour suprême », a écrit Benson. « Même s’il serait préférable pour le pays que cette résolution soit adoptée rapidement, il n’est pas acquis que le tribunal se prononcera avant la fin de la saison primaire de 2024. »

Citant les conclusions du comité restreint de la Chambre des représentants du 6 janvier et les opinions de juristes « estimés et respectés », Davis affirme qu’il est clair que Trump a violé l’article 3 du quatorzième amendement.

« Le serment dans lequel Benson a prêté l’oblige à respecter la Constitution des États-Unis », a déclaré Davis. « Elle a un devoir constitutionnel et légal clair de déterminer si un candidat à la présidentielle a satisfait aux conditions d’éligibilité énoncées dans la Constitution des États-Unis. »

Dans son procès, Davis vise également la nouvelle date des élections primaires du Michigan. Le 1er février, La gouverneure Gretchen Whitmer a signé un projet de loi qui déplace les élections primaires du 12 mars 2024 au 27 février 2024.

Mais Loi publique 2, qui a modifié la date des élections, n’entrera en vigueur que le 91e jour après l’ajournement de la session législative de 2023, a déclaré Davis. Étant donné que le Sénat et la Chambre des représentants de l’État ne prévoient pas de s’ajourner avant la mi-décembre ou la fin décembre, 91 jours ne s’écouleront pas avant la date des élections primaires du 27 février. Par conséquent, affirme Davis, Benson ne peut pas organiser les élections primaires en février.

Benson « n’a pas l’autorité légale constitutionnelle ou statutaire pour appliquer une loi qui n’est PAS devenue opérationnelle conformément à la » Constitution du Michigan, indique le procès.

Davis dit que la question est importante car il prétend que Benson sème la méfiance en abusant de son autorité légale.

« Elle ne respecte pas la loi à des fins politiques, et cela doit cesser », dit Davis. « C’est ce qui donne à Trump et à ses partisans radicaux des munitions pour contester la validité des élections ici dans l’État du Michigan, alors qu’un secrétaire d’État ne respecte délibérément pas la loi, et ce, à des fins politiques. »

Le bureau de Benson a refusé de commenter cette histoire parce que les responsables n’ont pas encore vu le procès.

