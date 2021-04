Un éminent activiste de Black Lives Matter a déclaré que «tout l’enfer va se déchaîner» si l’ancien flic de Minneapolis Derek Chauvin est acquitté du meurtre de George Floyd. Au milieu d’une vague de condamnation, elle a supprimé son message.

«Si le meurtrier de George Floyd n’est pas condamné, sachez simplement que tout l’enfer va se déchaîner,» a déclaré la mannequin et militante Maya Echols dans une vidéo désormais supprimée. «Ne soyez pas surpris lorsque des bâtiments sont en feu. Je dis juste.

Echols est une mannequin représentée par IMG Models Worldwide, et elle publie régulièrement des vlogs pro-BLM pour ses 484 000 abonnés sur TikTok. Son dernier message a déclenché un torrent de condamnations de la part des conservateurs en ligne, certains l’accusant de menacer «Terrorisme domestique».

Echols a supprimé sa vidéo quelque temps avant mardi matin, sans publier d’autres explications.

Chauvin a été accusé de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. Les procureurs disent qu’il a tué Floyd en s’agenouillant sur le cou pendant plus de huit minutes, tandis que sa défense a fait valoir, sur la base d’un rapport de toxicologie, que Floyd avait consommé une dose potentiellement mortelle de fentanyl et de méthamphétamine avant de rencontrer Chauvin. La défense de Floyd réfute l’affirmation selon laquelle les drogues seules ont conduit à sa mort.

Lorsque les séquences vidéo des derniers instants de Floyd sont devenues virales l’année dernière, des villes des États-Unis ont brûlé. Les émeutes se sont propagées au-delà de Minneapolis et les manifestations nationales contre la brutalité policière se sont transformées en pillage et incendie criminel.

Alors que la nation attend un verdict dans le procès de Chauvin, Echols n’est pas le seul commentateur à prédire la violence. Les experts conservateurs ont averti que si Chauvin était acquitté, les émeutes qui suivraient «Presque certainement faire passer les émeutes de l’année dernière à une répétition générale.»





La retenue du cou utilisée sur George Floyd a « absolument » violé la politique du département, a déclaré le chef de la police de Minneapolis lors du procès Chauvin







Se déroulant sous un examen minutieux des médias, le procès de Floyd a vu 19 témoins appelés la semaine dernière, dont certains ont raconté avec des détails déchirants l’expérience de regarder la mort de Floyd. Parmi les témoins se trouvait un ambulancier qui pensait que Floyd « était mort » sous le genou de Chauvin quand il est arrivé sur les lieux, et un témoin oculaire adolescent qui a dit que Chauvin s’était agenouillé plus fort sur Floyd quand une foule de passants l’a exhorté à lâcher prise.





Le procès Derek Chauvin devrait être un référendum sur la formation de la police, mais plutôt axé sur la race







Le procès a rouvert cette semaine avec le témoignage du chef de la police de Minneapolis, Medaria Arradondo, qui a déclaré que les tactiques utilisées par Chauvin étaient «Ne fait certainement pas partie de notre éthique et de nos valeurs.» D’autres responsables de la police devraient témoigner plus tard mardi.

