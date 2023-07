Un activiste autochtone utilise les connaissances traditionnelles pour stimuler l’action climatique

Beaucoup se souviennent peut-être d’Autumn Peltier pour les mots qu’elle a partagés avec le premier ministre Justin Trudeau alors qu’elle n’avait que 12 ans.

En décembre 2016, lors du rassemblement hivernal annuel de l’Assemblée des Premières Nations à Québec, la militante des droits autochtones Anishinaabekwe a déclaré au premier ministre qu’elle était « très mécontente » des choix qu’il avait faits. Elle faisait référence à l’appui du gouvernement fédéral à divers projets de pipelines, y compris sa récente approbation du projet d’agrandissement de Kinder Morgan Trans Mountain.

Près de sept ans plus tard, Peltier continue de plaider pour l’accès à l’eau potable parmi les membres des communautés autochtones et affirme que son travail est loin d’être terminé.

Le travail de Peltier en tant que militant des droits des Autochtones et de l’eau potable a été souligné lors de la conférence technologique Collision de cette année, qui a eu lieu du 26 au 29 juin. En tant que conférencier à la conférence, Peltier a discuté de ce à quoi pourrait ressembler la prochaine génération de militants pour le climat.

La jeune femme de 18 ans a passé plus de la moitié de sa vie à parler de la valeur de l’eau potable auprès d’organisations telles que les Nations Unies et le Forum économique mondial. Bien que divers avis à long terme sur l’eau potable aient été levés au cours des dernières années, près de 30 avertissements étaient toujours en place dans 26 collectivités de la Saskatchewan, du Manitoba et de l’Ontario, au 19 juin.

Plus de 20 avis concernant la qualité de l’eau potable à court terme sont également en vigueur depuis le 29 juin. Un avis concernant la qualité de l’eau potable devient à long terme lorsqu’il est en vigueur depuis plus d’un an.

« Ma tante Joséphine est morte en faisant son travail », a déclaré Peltier à CTVNews.ca dans une interview mardi, faisant référence à Joséphine Mandamin, une militante qui a lutté contre la pollution de l’eau avant de décéder en 2019 à l’âge de 77 ans.

« Honnêtement, j’ai peur de faire la même chose », a déclaré Peltier. « Les peuples autochtones vivent dans des conditions du tiers-monde dans un pays du premier monde. »

Mais l’implication des jeunes dans l’activisme climatique lui a donné de l’espoir, a-t-elle déclaré.

« La plupart des gens que j’ai vus se lever et utiliser leur voix sont des jeunes », a-t-elle déclaré.

Ces dernières années, les enfants et les jeunes sont devenus une force majeure dans l’activisme climatique ces dernières années, a déclaré Peltier. Cela comprend Greta Thunberg, 20 ans, et Vanessa Nakate, 26 ans, qui ont pris la parole lors d’un sommet de deux jours sur la finance climatique à Paris le mois dernier.

« Les voix les plus fortes et les voix les plus puissantes que j’ai entendues sont [from] les jeunes », dit-elle. « Vous ne penseriez généralement pas qu’un jeune va parler de problèmes mondiaux ou politiques et c’est pourquoi c’est tellement plus puissant … parce que nous ne devrions pas avoir à parler de ces choses. »

« SANS EAU, IL N’Y A LITTÉRALEMENT PAS DE VIE »

Peltier est de la Première Nation Wiikwemkoong sur l’île Manitoulin en Ontario. En tant que commissaire en chef de l’eau de la nation Anishinabek, elle utilise les connaissances traditionnelles autochtones pour influencer son travail. Peltier a expliqué que les communautés autochtones croient que l’eau est une entité vivante avec son propre esprit.

« Nous vivons dans le ventre de notre mère pendant neuf mois et donc sans eau, il n’y a littéralement pas de vie », a-t-elle déclaré.

Son travail de plaidoyer a commencé par faire pression pour l’eau potable dans les communautés autochtones alors qu’elle n’avait que huit ans. Au cours des 10 dernières années, ce travail s’est élargi pour inclure la sensibilisation à d’autres problèmes auxquels sont confrontés les peuples autochtones, a-t-elle déclaré.

« Les problèmes liés au racisme, à la discrimination, aux femmes autochtones disparues et assassinées et, bien sûr, aux pensionnats – ils sont tous liés », a-t-elle déclaré.

Grâce à son travail, elle espère continuer à inspirer les jeunes générations à protéger l’environnement et à défendre les droits des Autochtones, a déclaré Peltier.

L’année dernière, Peltier a reçu le prix Daniel G. Hill des droits de la personne de la Commission ontarienne des droits de la personne ainsi que le prix du leader canadien émergent du Forum des politiques publiques.

Pour l’instant, Peltier a déclaré qu’elle se préparait à étudier la criminologie à l’automne, afin de continuer à défendre les droits des peuples autochtones.

«Je cherche à fonder mon travail sur les taux élevés d’Autochtones dans le système de justice pénale et sur les femmes autochtones disparues et assassinées», a-t-elle déclaré. « C’est ce qui me passionne aussi. »

En regardant l’avenir de l’activisme, Peltier espère voir plus de collaboration entre les différentes races et les membres de la société issus de divers milieux économiques, a-t-elle déclaré.

Elle espère également voir plus de financement gouvernemental pour garantir l’accès à l’eau potable pour les communautés autochtones qui n’y ont toujours pas accès, ainsi qu’un changement plus important vers une meilleure priorisation des droits autochtones.

En 2021, le gouvernement fédéral a approuvé un règlement de 8 milliards de dollars pour répondre aux préoccupations concernant les avis à long terme sur la qualité de l’eau potable dans les réserves. Cela comprenait un engagement à dépenser au moins 6 milliards de dollars sur neuf ans pour la construction et l’entretien d’infrastructures hydrauliques dans les réserves.

Dans le cadre du règlement, 1,5 milliard de dollars ont également servi à indemniser les peuples autochtones qui ont été privés d’eau potable pendant au moins un an entre 1995 et 2021. Mais certains membres de la communauté autochtone ont qualifié le règlement d’injuste.