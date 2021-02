La police de Beverly Hills a été accusée d’avoir joué de la musique protégée par le droit d’auteur tout en parlant à un activiste local, dans une tentative apparente de déclencher une fonction de blocage de contenu et de garder les vidéos des rencontres hors des médias sociaux.

Sennett Devermont est un entrepreneur dont «M. L’application Checkpoint indique aux utilisateurs l’emplacement des points de contrôle de la police sur la route et leur permet d’évaluer leurs rencontres avec des agents de police individuels. Il est également une épine sur le côté du département de police de Beverly Hills et diffuse régulièrement des vidéos de lui-même en train de défier verbalement des agents dans la rue et lors de manifestations.

Dans une vidéo publiée mardi sur l’un de ses profils Instagram, Devermont entre dans un poste de police de Beverly Hills pour demander un formulaire de loi sur la liberté de l’information et commence à faire pression sur un officier, apparemment le sergent Billy Fair, sur les raisons pour lesquelles il ne porte pas son «Rayures», et pourquoi il porte un masque « Blue Lives Matter », et montre à ses téléspectateurs le numéro de téléphone d’un autre officier.Au fur et à mesure que la rencontre se poursuit, Fair semble fatigué de l’interrogation de Devermont, demande s’ils peuvent avoir « Une conversation normale parfois, » et commence à jouer «Santeria» de Sublime sur son téléphone.

Réalisant que la musique pourrait déclencher les filtres de droits d’auteur d’Instagram et faire retirer sa vidéo, Devermont déclare que «C’est une forme d’arrêt de la liberté d’expression.»

Les algorithmes d’Instagram analysent les vidéos et les flux en direct à la recherche de musique protégée par le droit d’auteur et les suppriment automatiquement le cas échéant. Cependant, de courts échantillons de musique sont autorisés, tant que l’audio enregistré n’est pas « Objectif principal de la vidéo. » Si l’algorithme manque une vidéo, le détenteur des droits d’auteur de la musique peut déposer une plainte.

La probabilité que Sublime se range du côté de la police et porte plainte est cependant mince, compte tenu de l’enthousiasme du groupe ska des années 90 pour la marijuana et les émeutes.

Après la rencontre, Devermont s’est de nouveau approché de Fair, cette fois sur les lieux d’un crime. Fair a de nouveau tendu son téléphone, disant à Devermont de « écouter de la musique. » Devermont a décrit la conduite de Fair comme « scandaleux, » et a dit à ses 300000 abonnés Instagram qu’il porterait plainte contre Fair et un autre officier, «Reyes.»

Le département de Beverly Hills a déclaré à CBS2 qu’il examinait ces incidents et n’autorisait pas ses agents à jouer de la musique sur leurs téléphones tout en interagissant avec le public.

Bien que les rencontres de Fair avec Devermont aient été relativement bénignes et restent accessibles en ligne, l’utilisation de musique protégée par le droit d’auteur pourrait causer des problèmes aux activistes enregistrant et publiant des vidéos d’inconduite policière réelle. Des images vidéo d’abus présumés de la police ont été utilisées le mois dernier pour soutenir une action en justice contre le département de police de New York, et un chauffeur du Maryland a filmé une prise de vue choquante de la police la semaine dernière après avoir incité l’officier impliqué à tirer sur le suspect.

Filmer des policiers dans des espaces publics est protégé par la Constitution aux États-Unis. Certains pays, cependant, ne laissent pas aux citoyens une telle marge de manœuvre. Le président français Emmanuel Macron a tenté de faire adopter un projet de loi interdisant de filmer des policiers en service l’année dernière, mais a été contraint de retirer la législation lorsque des manifestations massives ont éclaté en réponse.

