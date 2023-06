Un acteur UKRAINIEN se produisant en Irlande a été hospitalisé après une attaque brutale au cours de laquelle il a été mordu et s’est fait briser une bouteille en verre sur la tête.

Oleksandr Hrekov a été agressé samedi soir devant l’Abbey Theatre après avoir participé à une représentation de la pièce emblématique « Translations » de Brian Friel.

Oleksandr Hrekov a été agressé samedi soir devant le théâtre de l’abbaye Crédit : Réseaux sociaux

Il a été frappé avec une bouteille et mordu lors de l’attaque Crédit : Réseaux sociaux

Le jeune homme de 23 ans, qui se trouvait en Irlande avec le Lesya Ukrainka National Academic Drama Theatre, a été hospitalisé après l’attaque d’Eden Quay à Dublin.

L’Abbey Theatre a condamné « l’acte de violence aveugle et non provoqué » sur l’acteur ukrainien en visite.

Il est entendu que l’attaque vicieuse a eu lieu après qu’un gang de deux hommes et trois femmes ont tenté de prendre les cigarettes d’Oleksandr.

Un porte-parole du Théâtre national Lesya Ukrainka, Anastasya Pavlenko, a raconté l’attaque brutale en disant : « Oleksandr se tenait près de l’abbaye après notre dernier spectacle. Il fumait près de l’entrée principale et un groupe de personnes a tenté de lui arracher la cigarette de la bouche et son paquet de cigarettes.

« Oleksandr a essayé de les suivre et a dit : ‘Ce sont mes cigarettes, que faites-vous ?’ Et le groupe de personnes a commencé à le frapper avec une bouteille.

« Ils l’ont cassé au-dessus de sa tête… Une fille le mordait aussi. Ils étaient cinq, deux hommes et trois femmes.

« On est tous surpris parce qu’on pensait que Dublin était sympa mais parfois c’est la merde, c’est la vie. Nous sommes heureux qu’il soit en vie.

S’adressant à DublinLive, elle a poursuivi: « J’ai vu du sang et un trou dans sa tête, alors j’ai été choquée. J’étais inquiet pour lui. C’était une mauvaise façon de terminer nos concerts en Irlande. »

Anastasya a ajouté : « Il va plutôt bien maintenant, il prend des analgésiques. Il va bien mais il a d’énormes blessures au visage.

Un porte-parole de l’Abbey Theatre a déclaré qu’Oleksandr avait eu besoin de points de suture à la suite de « l’acte de violence aveugle non provoqué et aléatoire ».

Condamnant l’attaque, ils ont déclaré: « Nous avons été honorés d’accueillir et de travailler avec nos collègues ukrainiens du Théâtre dramatique national académique Lesya Ukrainka au cours des dix derniers jours, montrant leur production des traductions de Brian Friel à guichets fermés à l’Abbey Theatre.

« Malheureusement, l’un des acteurs a été agressé près de l’Abbaye samedi soir, après la représentation finale.

‘LA VIOLENCE INATTENDUE’

« Il s’agissait d’un acte de violence aveugle, non provoqué et aléatoire, qui a obligé l’acteur à recevoir des points de suture et à être soigné à l’hôpital. Le théâtre de l’abbaye et le théâtre dramatique académique national Lesya Ukrainka condamnent ce comportement et s’unissent contre l’intimidation et la violence de cette nature.

« L’acteur se remet bien et a commencé le voyage de retour à Kiev avec le reste de la compagnie hier.

« Le Théâtre de l’Abbaye continuera à travailler avec les Gardaí, qui enquêtent sur l’incident. Cet incident n’éclipsera pas la collaboration joyeuse et importante entre nos deux compagnies de théâtre.

« Ce n’est que le début de la relation artistique de l’Abbey Theatre avec nos amis du Théâtre dramatique national académique Lesya Ukrainka. »

Un porte-parole de la Garda a déclaré : « La Gardaí a été informée d’un incident d’agression sur Eden Quay, le samedi 24 juin 2023.

« Un homme âgé d’une vingtaine d’années a été emmené à l’hôpital Mater pour y être soigné pour des blessures qui ne mettraient pas sa vie en danger. Aucune arrestation n’a été effectuée. »