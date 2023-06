Un acteur ukrainien attaqué près du théâtre de Dublin lors d’une agression « lâche » | Nouvelles du monde

L’attaque s’est produite après la représentation de l’acteur au Abbey Theatre (Photos: Lesya Theatre / Getty) Un acteur ukrainien a été attaqué près d’un théâtre à Dublin après la dernière représentation d’une pièce dans laquelle il jouait. Oleksandr Hrekov, la vingtaine, a été agressé samedi près de l’Abbey Theatre sur Eden Quay dans la capitale irlandaise. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital avec des blessures «graves» qui ont nécessité des points de suture, mais «se remet bien», a déclaré un porte-parole d’Abbey. Aucune arrestation n’a encore été effectuée, mais Gardai enquête sur ce qui a été appelé un «acte de violence aveugle non provoqué et aléatoire». M. Hrekov s’était rendu à Dublin pour jouer dans la production d’une compagnie de théâtre de Kiev des Traductions de Brian Friel. La ministre de la Culture Catherine Martin a condamné « l’attaque lâche », avec d’autres politiciens irlandais. Elle a déclaré que la production de Translations était « une expression de la solidarité du peuple irlandais avec le peuple ukrainien ».



Oleksandr Hrekov s'était rendu à Dublin pour jouer dans une pièce de théâtre d'une compagnie de Kiev (Photo: Lesya Theatre) Je condamne la lâche attaque contre Oleksandr Hrekov La production de #TraductionsUkraine @AbbeyThéâtre était l'expression de la solidarité du peuple irlandais avec le peuple ukrainien J'espère qu'Oleksandr se rétablira complètement et retournera à son métier dès que possible https://t.co/ZH2DYF9DNY — Catherine Martin TD (@cathmartingreen) 26 juin 2023 « J'espère qu'Oleksandr se rétablira complètement et retournera à son métier dès que possible », a-t-elle écrit sur Twitter. Une porte-parole de l'abbaye a déclaré: " Nous avons été honorés d'accueillir et de travailler avec nos collègues ukrainiens du théâtre dramatique académique national Lesya Ukrainka au cours des dix derniers jours, en montrant leur production des traductions de Brian Friel à guichets fermés à l'Abbey Theatre. «Ils forment un groupe d'artistes incroyables et résilients – utilisant leur art comme un acte de résistance pour parler de leur expérience vécue d'une manière puissante et profondément émouvante. « Une troupe de théâtre de 27 personnes est venue de Kiev pour interpréter le texte canonique irlandais, qui met en lumière la détermination d'un peuple à persister et à faire en sorte que sa culture perdure dans les circonstances les plus difficiles. « Malheureusement, l'un des acteurs a été agressé près de l'Abbaye samedi soir, après la représentation finale.

«Il s'agissait d'un acte de violence aveugle non provoqué et aléatoire, qui a laissé l'acteur avoir besoin de points de suture et d'un traitement à l'hôpital. «Le théâtre de l'abbaye et le théâtre dramatique académique national Lesya Ukrainka condamnent ce comportement et s'unissent contre l'intimidation et la violence de cette nature. « L'acteur se remet bien et a commencé le voyage de retour à Kiev avec le reste de la compagnie hier. » La porte-parole a ajouté: «Cet incident n'éclipsera pas la collaboration joyeuse et importante entre nos deux compagnies de théâtre. « Ce n'est que le début de la relation artistique de l'Abbey Theatre avec nos amis du Théâtre dramatique national académique Lesya Ukrainka. » Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d'histoires comme celle-ci, consultez notre page d'actualités.

