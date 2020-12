La recherche d’appartement pour l’acteur Jamie Wilkes s’est transformée en une découverte de passages secrets et les internautes y sont prêts. Dans l’un de ses derniers tweets, l’acteur a publié une vidéo de sa tournée de chasse à l’appartement où il montrait à ses partisans comment un passage secret passait sous le comptoir de la cuisine.

La vidéo partagée sur Twitter a également laissé les gens surpris et un peu effrayés. Wilkes enregistre une sortie secrète à travers la cuisine et a sous-titré la vidéo en disant: «J’ai vu un appartement aujourd’hui et je ne pense pas que je pourrai jamais arrêter de penser à la porte arrière».

On peut voir Wilkes balayer la cuisine d’apparence traditionnelle jusqu’à ce qu’il tire l’une des dalles du comptoir et nous assistons à un escalier secret qui descend vers une porte qui s’ouvre probablement sur la rue du rez-de-chaussée ou peut-être un autre passage secret.

Depuis qu’elle a été partagée plus tôt cette semaine, la vidéo a déjà recueilli plus de cinq millions de vues et les chiffres ne font qu’augmenter.

La vidéo a également incité les internautes à remettre en question la logique derrière la construction d’un tel passage. Alors que certains ont écrit à quel point le clip les a surpris. Quelques-uns ont également déclaré qu’ils ne pouvaient pas décider que tout était effrayant ou cool. Pour certains, c’était un peu effrayant, mais peut-être que les utilisateurs essaient vraiment de ne pas perdre d’espace. «C’est bizarre», a exprimé un autre. Alors que certains ne pouvaient pas décider si c’était super effrayant ou super cool. C’est assez intelligent, a dit un autre.

Alors que certains internautes ont mis leur casquette créative et l’ont considéré comme un plus pour le propriétaire de l’appartement. Comme l’a commenté un utilisateur: «Je pense que c’est génial! Je mettrais un verrou supplémentaire sur le comptoir à l’intérieur pour que vous ne puissiez pas entrer dans l’appartement mais facile à ouvrir pour sortir en cas d’incendie. J’ai un petit studio et j’aurais aimé avoir 2 sorties de porte!

Le passage a également donné à certains utilisateurs l’idée que les fabricants de la maison avaient prévu une escapade rapide et donc la porte secrète. « Cela fait penser que les propriétaires ont pensé qu’ils pourraient avoir à faire une petite escapade! »

«Je suis en fait sidéré comme je ne sais pas comment j’appellerais cet engin Visage effrayant», a commenté un autre fan surpris.

Qu’est-ce que tu penses? Est-ce une tactique minimaliste pour gagner de l’espace ou une porte de sortie effrayante pour un tueur en série?