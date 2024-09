Un acteur taïwanais célèbre ses débuts dans le film « Girl »

L’actrice d’origine taïwanaise Shu Qi a terminé le tournage de son premier long métrage, « Girl ».

Bien que l’intrigue et les détails du casting du nouveau film restent secrets, « Girl » est l’histoire originale de Shu Qi, qu’elle a écrite et réalisée après une longue période de développement. Shu Qi n’apparaît pas dans le film.

Le film est financé par CMC Entertainment de Taïwan, Wow Momentum, JQ Pictures et Aranya Pictures, et produit par Mandarin Vision. Le film est produit par Yeh Jufeng, un producteur à la Midas qui a produit « A Sun », « The Great Buddha+ » et « The Village of No Return » avec Shu Qi.

Le film devrait être achevé à une date non précisée en 2025. Mandarin Vision est également l’agent de vente international du film, en dehors de la Chine continentale.

« Je suis très heureux que le tournage soit terminé. J’ai hâte de partager ce film avec le public du monde entier », a déclaré Shu Qi dans une déclaration préparée.

Vision Mandarin

Née sous le nom de Lin Li-hui, Shu Qi a connu une brillante carrière en jouant dans des films asiatiques, notamment « Millennium Mumbo » de Hou Hsiao-hsien, « Three Times » et « The Assassin », ainsi que dans la trilogie « If You Are the One » de Feng Xiaogang, le film à succès « Mojin : La légende perdue » de Wuershan et « Autant en emporte le vent » de Jiang Wen. Plus loin dans le cinéma d’action, elle a également joué dans « Le Transporteur », un film d’action soutenu par Luc Besson, et est apparue dans un segment de « New York, je t’aime ».

Ces nominations lui ont valu de nombreuses nominations aux Golden Horse Film Awards et des prix comme meilleure actrice dans un second rôle pour la comédie « Your Place or Mine » en 1998 et comme meilleure actrice pour « Three Times ». Elle a également remporté le prix de la meilleure actrice aux Asian Film Awards pour « The Assassin » en 2015.

Elle a également été membre du jury de la Berlinale en 2008, du Festival de Cannes en 2009 et du Festival du film de Venise l’année dernière. Elle a été invitée à devenir membre de l’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences plus tôt cette année.