Un acteur seul ne décide pas des succès et des ratés: Arjun Kapoor | Nouvelles des gens

New Delhi: Arjun Kapoor convient que la carrière d’un acteur à Bollywood est définie par des succès et des échecs, car elle aide à évaluer la vendabilité de la star à travers l’activité de leurs films. Cependant, il souligne qu’un acteur seul n’est pas le facteur décisif pour les hauts et les bas.

« Quand vous regardez la capacité de vente d’un acteur, vous devez évaluer comment l’entreprise de son film a fonctionné. En même temps, j’ai le sentiment que si vous êtes un bon acteur, vous êtes plus défini par la performance », Arjun dit IANS.

Il a ajouté: « Parfois, vous pouvez être un très bon acteur et avoir fait de mauvais choix. Vous pouvez être le bon acteur qui attire les gens mais ils sont déçus par le travail que vous faites en ce moment car un acteur seul ne décide pas des succès. et manque. «

Arjun dit que divers éléments peuvent ou non jouer en faveur d’un acteur.

« Les acteurs sont parfois déçus par leur réalisateur, parfois par le fait que le scénario ne s’est finalement pas déroulé comme il a été imaginé et un acteur a parfois laissé tomber un film en ne faisant pas du bon travail avec le matériel qui leur était fourni », at-il mentionné.

« La définition d’un acteur pour un étranger est bien sûr des succès et des échecs, mais au sein de la communauté, je dirais qu’il y a beaucoup d’autres circonstances qui se présentent », a-t-il déclaré.

Le prochain d’Arjun est « Sardar Ka Grandson », qui devrait sortir sur Netflix le 18 mai.

« Sardar Ka Grandson » est l’histoire d’Amreek interprétée par Arjun, qui veut réaliser un vœu de sa grand-mère, essayée par Neena Gupta.