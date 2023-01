Un acteur russe visé par des enquêtes criminelles pour avoir critiqué la guerre en Ukraine

Un acteur russe de premier plan fait face à des accusations criminelles pour avoir critiqué le Kremlin à propos de la guerre en Ukraine, selon des responsables.

Lundi, la commission d’enquête russe a déclaré que son chef, Alexander Bastrykin, avait ordonné l’ouverture d’une enquête pénale contre l’acteur de cinéma et de théâtre russe Artur Smolyaninov.

Selon le communiqué, l’acteur de 39 ans “a fait une série de déclarations dirigées contre la Russie dans une interview accordée à un média occidental”.

La commission d’enquête n’a pas précisé lesquelles des actions de Smolyaninov constituaient une infraction pénale et quelles accusations elle porterait contre lui.

Smolyaninov, qui a joué dans le film de 2005, “The 9th Company”, sur l’invasion de l’Afghanistan par l’Union soviétique, a quitté la Russie après que les forces de Moscou ont envahi l’Ukraine et s’est prononcé à plusieurs reprises contre la guerre.

Sa dernière interview la semaine dernière a suscité l’indignation des partisans du Kremlin. L’acteur a déclaré à Novaya Gazeta Europe que s’il devait se battre dans la guerre, il se battrait “aux côtés de l’Ukraine”. “Pour moi, c’est du côté de mes frères qui ont été attaqués par mes autres frères”, a déclaré Smolyaninov.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, s’est félicité lundi d’une enquête contre Smolyaninov, notant qu’il est “important que nos organes (de maintien de l’ordre) compétents réfléchissent à ces propos”.

L’enquête contre Smolyaninov intervient au milieu d’une rhétorique de plus en plus dure sur les Russes qui ont quitté le pays à cause de la guerre. Les législateurs ont suggéré de saisir les biens de ceux qui ont déménagé à l’étranger ou d’augmenter les impôts de ceux qui continuent de travailler à distance pour des entreprises russes. D’autres les ont simplement condamnés comme “traîtres”.

