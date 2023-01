Un acteur qui a fait pleurer le public ? La question de Netflix a desis inondant Twitter comme n’importe quoi

Les films permettent au public de vivre une série d’émotions en l’emmenant dans un autre monde animé par la fiction. Qu’il s’agisse d’un moment palpitant ou d’une scène émouvante, les films font vivre aux téléspectateurs chaque sentiment. Le géant OTT Netflix a récemment publié un tweet demandant aux Indiens une “performance où l’acteur a bien pleuré” et il semble que Desis ait une liste prête.

Twitter indien a rapidement commencé à inonder la plate-forme en faisant l’éloge d’Irrfan Khan dans “Billu”, du “cri de guerre” de Riva Arora dans “Uri: The Surgical Strike”, de Liam Neeson dans l’apogée de “Schindler’s List”, de Deepika Padukone dans “Tamasha”. , Alia Bhatt dans ‘Dear Zindagi’, Kunal Khemu dans ‘Kalyug’ et ainsi de suite. Et comment Desis peut-il oublier SRK ? De son rôle de « Kabir Khan » dans « Chak De ! India ‘à sa performance emblématique en tant que ‘Aman’ dans ‘Kal Ho Naa Ho’, Twitterati a applaudi le roi de Bollywood qui les a fait pleurer à travers son jeu touchant à l’écran.

Aman exprimant son amour pour Naina en lisant ce journal vierge en kal ho na ho, toujours et pour toujours — Basil (@basicallyblankk) 29 janvier 2023

Pendant ce temps, l’amour des internautes pour Bollywood semble être sans fin après avoir afflué dans la section des commentaires pour répondre à une question d’homme sur ‘une chanson où acteurs, réalisateur, DOP, musicien, chanteur, parolier – CHAQUE TUÉ’. Ils ont énuméré leurs favoris qui comprenaient Chaiyya Chaiyya, Satrangi Re de Bombay, Agar Tum Saath Ho de Tamasha, Khwaja Mere Khwaja de Jodhaa Akbar, Maana Ke Hum Yaar Nahi de Meri Pyaari Bindu, Pardesi de Dev D, Hey Ya de Karthik Calling Karthik et ainsi de suite…

