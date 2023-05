Un acteur japonais retrouvé semi-conscient dans une chambre à côté de ses parents décédés | Nouvelles du monde

L’acteur japonais de Kabuki Ichikawa Ennosuke a été retrouvé semi-conscient dans sa maison familiale (Photo: AFP via Getty) Un acteur japonais de Kabuki de premier plan a été retrouvé semi-conscient chez lui à la suite d’un pacte de suicide présumé qui a laissé ses deux parents morts. Le manager d’Ichikawa Ennosuke a découvert l’homme de 47 ans dans un état semi-conscient dans la propriété du quartier de Meguro à Tokyo, apparemment avec une note de suicide. Ses parents ont été retrouvés effondrés dans une autre pièce de la même propriété – tous deux ont ensuite été déclarés morts. M. Ennosuke a été transporté à l’hôpital et on pense qu’il a depuis été interrogé par la police. Selon Le temps du Japonil a dit aux officiers que lui et ses parents avaient « accepté de mourir et de renaître ». Une autopsie a révélé que les parents étaient morts d’une overdose. Rien n’indiquait que quelqu’un d’autre était impliqué dans l’incident, qui s’est produit le 18 mai. Le père de M. Ennosuke, Ichikawa Danshiro, 76 ans, avait également travaillé comme acteur dans le Kabuki japonais, une forme de théâtre qui mêle performance dramatique et danse traditionnelle. Shochiku, un studio de cinéma japonais de premier plan et une société de gestion de théâtre Kabuki qui sert également d’agence de gestion de M. Ennosuke, a déclaré vendredi dans un communiqué: « Nous sommes profondément attristés par le décès soudain de M. Ichikawa Danshiro, qui avait soutenu le monde Kabuki pendant de nombreuses années, et sa femme. Ichikawa Ennosuke en train de jouer (Photo : Marc Piasecki/Getty Images) Lorsque plus de détails ont commencé à émerger sur le pacte de suicide présumé, la société a ajouté: « Nous sommes extrêmement affligés par ce que nous avons appris jusqu’à présent des reportages basés sur les annonces de la police et de l’hôpital, mais nous voudrions nous abstenir de commenter la situation alors qu’il est encore en train d’être clarifié. Plus: Tendance

Le jour même où M. Ennosuke a été transporté à l’hôpital, le magazine Josei Sebun (Women’s Seven) a publié un article alléguant que l’acteur avait harcelé sexuellement des femmes membres de la distribution de productions scéniques, rapporte Variété. Les femmes se sont senties incapables de se plaindre en raison du pouvoir de M. Ennosuke sur les décisions de casting, a affirmé le magazine. Mardi de cette semaine, Shochiku a publié une troisième déclaration disant qu’il avait enquêté sur les allégations de harcèlement sexuel contre l’acteur, interrogeant plusieurs managers qui ont « été impliqués avec Ennosuke », et rien pour étayer ces allégations n’a été révélé. Les rapports suggèrent que M. Ennosuke est sorti de l’hôpital et qu’aucune accusation n’a été portée contre lui. L’acteur est né dans une famille Kabuki avec une lignée longue et distinguée. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source