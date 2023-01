Un acteur iranien détenu pour avoir soutenu des manifestations anti-gouvernementales a été libéré de prison

L’Iran a libéré un acteur de premier plan de prison près de trois semaines après son arrestation pour avoir critiqué la répression des manifestations anti-gouvernementales, selon des informations locales.

L’agence de presse semi-officielle iranienne ISNA a déclaré que Taraneh Alidoosti, la star de 38 ans du film oscarisé d’Asghar Farhadi en 2016, Le vendeur, a été libéré sous caution. Sa mère, Nadere Hakimelahi, avait annoncé plus tôt qu’elle serait libérée dans un post sur Instagram.

Après sa sortie mercredi de la prison d’Evin à Téhéran, Alidoosti a posé avec des bouquets de fleurs, entourée d’amis. Aucun autre détail n’a été publié sur son cas.

Alidoosti faisait partie de plusieurs célébrités iraniennes à exprimer leur soutien aux manifestations dans tout le pays et à critiquer la violente répression des autorités contre la dissidence. Elle avait publié au moins trois messages de soutien aux manifestations sur Instagram avant que son compte ne soit désactivé.

Un message avait exprimé sa solidarité avec le premier homme à être exécuté pour des accusations liées aux manifestations, qui ont été déclenchées par la mort d’une femme en garde à vue et se sont transformées en appels généralisés au renversement des religieux au pouvoir en Iran.

Les manifestations marquent l’un des plus grands défis de la République islamique depuis sa création après la révolution islamique de 1979. Les forces de sécurité ont utilisé des balles réelles, des tirs d’oiseaux, des gaz lacrymogènes et des matraques pour disperser les manifestants, selon des groupes de défense des droits.

Alidoosti, présentée ici au Festival de Cannes dans le sud de la France le 26 mai, a été libérée près de trois semaines après avoir été emprisonnée pour avoir critiqué la répression des manifestations antigouvernementales, selon des informations locales. (Daniel Cole/Associated Press)

Mohsen Shekari a été exécuté le 9 décembre après avoir été accusé par un tribunal iranien d’avoir bloqué une rue à Téhéran et d’avoir attaqué un membre des forces de sécurité du pays avec une machette.

Une semaine plus tard, l’Iran a exécuté un deuxième prisonnier, Majidreza Rahnavard, par pendaison publique. Il avait été accusé d’avoir poignardé deux membres de la milice paramilitaire Basij, qui mène la répression.

Les militants disent qu’au moins une douzaine de personnes ont été condamnées à mort lors d’audiences à huis clos pour des accusations liées aux manifestations.

“Son nom était Mohsen Shekari”, a écrit Alidoosti sur un compte avec quelque huit millions de followers avant son arrestation. “Chaque organisation internationale qui regarde ce bain de sang et n’agit pas est une honte pour l’humanité.”

Au moins 516 manifestants tués, selon des militants

Les rapports iraniens sur la libération d’Alidoosti ne précisent pas si elle a été accusée de quoi que ce soit ou si elle sera jugée. Il était également difficile de savoir si elle faisait face à des restrictions de voyage dans le cadre des conditions de sa libération.

Au moins 516 manifestants ont été tués et plus de 19 000 personnes ont été arrêtées, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe qui a suivi de près les troubles. Les autorités iraniennes n’ont pas fourni de décompte officiel des personnes tuées ou détenues.

Hengameh Ghaziani et Katayoun Riahi, deux autres acteurs iraniens célèbres, ont été arrêtés en novembre pour avoir exprimé leur solidarité avec des manifestants sur les réseaux sociaux. Voria Ghafouri, une star du football iranien, a également été arrêtée ce mois-là pour “insulte à l’équipe nationale de football et propagande contre le gouvernement”. Tous les trois ont été libérés.

Les manifestations ont commencé à la mi-septembre, lorsque Mahsa Amini, 22 ans, est décédée après avoir été arrêtée par la police des mœurs iranienne pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique. Les femmes ont joué un rôle de premier plan dans les manifestations, nombre d’entre elles retirant publiquement le foulard islamique obligatoire, connu sous le nom de hijab.

Les manifestants se disent rassasiés après des décennies de répression politique et sociale. L’un des principaux slogans a été “Mort au dictateur”, en référence au chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, âgé de 83 ans, qui occupe la plus haute fonction du pays depuis plus de trois décennies.

Les responsables iraniens blâment les protestations sur les États-Unis et d’autres puissances étrangères. Les médias liés à l’État ont mis en lumière les attaques contre les forces de sécurité, tandis que les autorités ont imposé de lourdes restrictions à la couverture des manifestations, notamment en coupant périodiquement l’accès à Internet.

Khamenei, qui a peu parlé des manifestations, s’est exprimé mercredi sur l’habillement islamique lors d’une réunion avec des femmes, affirmant que le hijab est nécessaire mais que ceux qui “n’observent pas complètement” la pratique “ne devraient pas être accusés d’être non religieux ou contre la révolution.”

Même avant les manifestations, de nombreuses femmes iraniennes portaient le foulard de manière lâche, et les autorités ont parfois assoupli son application, notamment sous la présidence d’Hassan Rohani, un relativement modéré qui a gouverné de 2013 à 2021. Son successeur, le pur et dur Ebrahim Raisi, avait décidé de resserrer les restrictions.

Alidoosti avait déjà critiqué le gouvernement iranien et ses forces de police avant les manifestations de cette année.

En juin 2020, elle a été condamnée à cinq mois de prison avec sursis après avoir critiqué la police sur Twitter en 2018 pour avoir agressé une femme qui avait retiré son foulard.

Dans Le vendeur, elle a joué une femme dont la relation avec son mari se fracture après avoir été agressée sexuellement dans leur appartement. L’histoire se déroule dans le contexte d’une mise en scène locale de la pièce classique d’Arthur Miller, Mort d’un vendeurdans lequel la femme et son mari sont les personnages principaux.

Parmi les autres films bien connus dans lesquels Alidoosti a joué, citons La belle ville et À propos d’Elly.