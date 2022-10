Un acteur hollywoodien demande à la Grande-Bretagne de ne pas extrader Julian Assange

John Malkovich a déclaré qu’il ne croyait pas qu’un procès aux États-Unis du fondateur de WikiLeaks serait juste

L’acteur américain nominé aux Oscars John Malkovich a appelé le gouvernement britannique à “revisiter» sa décision d’extrader le fondateur de WikiLeaks Julian Assange vers les États-Unis. Dans une adresse vidéo auto-enregistrée, publiée par WikiLeaks vendredi, Malkovich a révélé qu’il ne s’attendait pas à une audience équitable sur l’affaire Assange aux États-Unis, où le journaliste risque jusqu’à 175 ans de prison pour publication de documents classifiés.

NOUVEAU : John Malkovich sur Julian Assange : “Je ne pense pas qu’il obtiendra un procès équitable (aux États-Unis)… J’exhorte le gouvernement britannique à revoir cette décision (d’extrader) #FreeAssangeMAINTENANT pic.twitter.com/ECXSTWq2xn – WikiLeaks (@wikileaks) 21 octobre 2022

“Dans le cas de Julian Assange, j’espère vraiment que le gouvernement britannique reviendra sur sa position concernant son extradition vers l’Amérique, car je ne pense en aucun cas qu’il puisse y avoir un procès équitable”, a-t-il ajouté. dit Malkovic.

Il a souligné que si les gouvernements occidentaux « étaient plus honnêtes et plus ouverts sur leurs actions et leurs activités », des journalistes comme Assange ne seraient probablement pas nécessaires. Cependant, de l’avis de l’acteur, ce n’est pas le cas et les gouvernements ne sont pas honnêtes “à propos de beaucoup, beaucoup de choses.”

“Et pour moi, il est assez important de savoir ce qui est fait en mon nom et c’est pourquoi j’exhorte le gouvernement britannique à revoir cette décision,», a déclaré la star de ‘Being John Malkovich’.

En exprimant son soutien à Assange, Malkovich a rejoint plusieurs autres célébrités, dont le co-fondateur de Pink Floyd Roger Waters, l’actrice Pamela Anderson et la créatrice de mode Vivienne Westwood.

Assange est une cible pour les États-Unis depuis 2010, lorsque WikiLeaks a publié une mine de documents classifiés décrivant des crimes de guerre présumés commis par les forces américaines en Irak et en Afghanistan. Il a depuis été accusé de complot en vue de pirater des ordinateurs du Pentagone et est inculpé en vertu de la loi américaine sur l’espionnage.

Un tribunal britannique a initialement refusé de livrer Assange aux États-Unis, craignant qu’il ne soit soumis à un traitement inhumain. Plus tard, cependant, Washington a réussi à convaincre les juges britanniques que les droits du journaliste seraient respectés. En juin, le ministre de l’Intérieur de l’époque, Priti Patel, a approuvé l’extradition d’Assange. Il a fait appel de la décision.