Mettant à nouveau en lumière le manque d’espaces publics sûrs pour les femmes, l’acteur du Kerala Anna Ben Nayarambalam a partagé une note émouvante sur les réseaux sociaux pour révéler un incident déchirant de harcèlement sexuel. L’acteur, connue pour son rôle dans Kumbalini Nights, a déclaré qu’elle avait été pelotée par un homme dans un centre commercial de Kochi alors qu’elle rendait visite à sa famille.

L’incident a eu lieu à l’intérieur du populaire centre commercial Lulu à Kochi.

« Deux hommes sont passés devant moi dans une allée généreusement espacée de l’hypermarché de Lulu, où les gens se pressaient à peine et l’un d’entre eux s’est effleuré les mains sur le dos en passant devant moi », a écrit l’acteur dans un post Instagram émouvant.

L’acteur a en outre ajouté que l’incident était si choquant qu’elle a été « prise au dépourvu » et ne pouvait même pas réagir immédiatement, mais qu’elle savait instantanément que quelque chose de mal s’était produit.

« Parce que cela m’a pris au dépourvu, je n’ai pas pu réagir immédiatement. Je voulais lui donner le bénéfice d’un doute mais vous savez quand quelque chose ne va pas, vous le sentez », a-t-elle écrit.

Mais cela ne s’est pas arrêté là. L’acteur écrit que les hommes railleurs les ont de nouveau suivis et au moment où ils l’ont trouvée seule avec sa sœur, ils les ont carrément approchés et ont essayé de faire la conversation. Après avoir tenté de faire une conversation frivole, les hommes sont partis quand ils ont vu la mère de l’acteur s’approcher.

L’incident semble avoir laissé l’acteur profondément perturbé.

«Être une femme a été très fatigant, d’être sur ses gardes chaque minute lorsque vous sortez de chez vous. Pour regarder mes vêtements quand je me penche et me tourne. Pour garder ma poitrine avec mes bras dans la foule… Et les jours où je suis à la maison, je m’inquiète pour ma mère, ma sœur, mes amis qui doivent faire les mêmes choses. Tout cela à cause de ces hommes malades. Vous enlevez notre sécurité. Vous emportez notre confort et la joie de notre féminité. Je vous méprise », a écrit l’acteur.

« En tapant ceci, je peux penser à mille choses que j’aurais pu leur dire et à une centaine de choses que j’aurais pu faire. Mais je ne l’ai pas fait. Je ne pouvais tout simplement pas. Je voulais juste laisser ça ici pour que je puisse sentir un peu de soulagement. Sentir que j’ai fait quelque chose à ce sujet en sachant parfaitement qu’ils sont partis sans culpabilité ni problème. Sachant qu’ils pourraient recommencer, cela me met en colère « .

L’incident met en évidence l’attitude laxiste du pays envers la sécurité des femmes, malgré des incidents endémiques de violence physique, mentale et sexuelle contre les femmes. Il y a à peine trois mois, une autre actrice du sud de l’Inde, Samyuktha Hegde, avait partagé une vidéo montrant comment une foule l’avait agressée et maltraitée verbalement pour avoir fait de l’exercice dans un parc public avec un soutien-gorge de sport et un short.

L’incident de Kochi et le récit de la victime sur le stress qu’il lui a causé est également un rappel que même les femmes privilégiées peuvent être tout aussi impuissantes face au harcèlement sexuel.

Pour terminer sa note, l’acteur de Kumbalani Nights avait une note sévère pour les hommes.

« Si vous avez fait quelque chose de mal à distance à une femme, sachez que vous êtes la plus basse forme de vie et que vous ne méritez rien d’autre que l’enfer ».

Et aux femmes, elle a dit: « J’espère que vous avez le courage de donner une gifle serrée sur le visage de ces hommes. »

La police a enregistré une affaire. La police a déclaré que bien qu’elle n’ait pas encore reçu de plainte de l’acteur, une affaire de suo motu basée sur sa publication sur les réseaux sociaux a été enregistrée. « Les images de vidéosurveillance dans le centre commercial ont été examinées et ses allégations sont jugées vraies à première vue. Une affaire est donc en cours d’enregistrement en invoquant l’article 354 (voies de fait ou force criminelle contre une femme dans l’intention de scandaliser sa modestie) de l’IPC », a déclaré un officier supérieur du poste de police de Kalamassery.