Un acteur d’Orillia se fait passer pour un long métrage avec de « grandes stars »

« Travailler avec des acteurs comme ceux-là me motive à être meilleur », a déclaré Zachary Cox à propos de son travail avec les acteurs Luke Wilson, Patrick Renna et Greg Kinnear.

Un acteur d’Orillia a obtenu sa première grande chance en décrochant un rôle dans un film de baseball mettant en vedette un trio de grandes stars américaines.

Zachary Cox, 16 ans, est acteur depuis deux ans. Il a été convaincu de tenter sa chance dans ce métier par une amie de la famille dont les enfants travaillent dans le secteur.

Plus tôt ce mois-ci, Cox était à Fort Worth, au Texas, pour la première de Il faut y croireLe drame sportif suit une petite équipe de baseball composée de marginaux qui consacrent leur saison au père mourant d’un joueur.

Cox joue Duke Elderson, un tyran de l’équipe adverse. Pour incarner ce personnage, Cox a travaillé avec un coach en dialecte pour perfectionner son accent texan.

« Après un peu de coaching, c’est devenu naturel et j’ai pu le faire », a-t-il déclaré. « Je n’étais sur le plateau que cinq jours, donc ce n’est pas devenu une habitude. »

Durant son temps limité sur le plateau, Cox a pu travailler avec les acteurs américains populaires Luke Wilson, Patrick Renna et Greg Kinnear.

« C’était vraiment cool d’être sur un plateau avec de grandes stars », a déclaré Cox. « Travailler avec des acteurs comme ça me motive à m’améliorer. »

Marcher sur le tapis rouge lors de la première du film était un « rêve devenu réalité », a déclaré Cox Orillia compte.

« C’était génial », a-t-il déclaré. « Il y avait beaucoup de gens et de caméras. C’était une expérience incroyable. »

Cox pense que cette expérience pourrait lui permettre d’obtenir des rôles plus importants dans l’industrie cinématographique à l’avenir.

« J’ai toujours voulu devenir réalisateur de cinéma quand je serai plus vieux », explique Cox. « J’ai donc pensé qu’il était important pour moi d’entrer dans l’industrie cinématographique à un jeune âge. »

Cox a auditionné pour une cinquantaine de rôles depuis le début de sa carrière. Bien qu’il ait été majoritairement refusé, il a décroché des rôles dans deux longs métrages et un court métrage.

« Être refusé fait partie de la carrière », a-t-il déclaré. « Je dois rester patient et être prêt à faire tout ce qu’on me demande. »

L’étudiant de l’ÉSC Nouvelle-Alliance a toujours aimé être devant une caméra, c’est pourquoi le métier d’acteur lui est venu naturellement.

« Je me souviens facilement de mes dialogues », a déclaré Cox. « J’ai toujours aimé tourner des petits films et faire des choses comme ça. »

Cox dit qu’il a développé une passion pour le métier d’acteur. Il travaille sans cesse à améliorer ses compétences et à postuler pour de nouveaux rôles.

« C’est très amusant », a-t-il déclaré. « C’est un sentiment agréable d’obtenir le rôle et être sur le plateau est un moment agréable. »

Il espère que les bons moments continueront.

« J’espère que le métier d’acteur me permettra de me lancer dans la réalisation de films », a-t-il déclaré. « J’adore être dans les coulisses et filmer des trucs. Je réalise mes propres courts métrages en ce moment, mais j’ai toujours voulu être réalisateur de films pour un large public. »

Vous pouvez regarder Cox dans Il faut y croire maintenant sur Apple TV+ en cliquant sur ici.