Un acteur de télévision indien revendique la mort de sa sœur et de son mari "Sang-froid" Par le Hamas

L’offensive israélienne contre le Hamas à Gaza s’est intensifiée après les attaques de « choc et de crainte » perpétrées par le groupe palestinien la semaine dernière. Plus de 3 000 personnes sont mortes alors que la guerre entre dans son quatrième jour.

Des familles des deux côtés de la frontière pleurent la perte de leurs proches. Des histoires de brutalités déchaînées contre des innocents émergent au milieu d’un barrage d’attaques du Hamas et de l’opération tous azimuts d’Israël visant à prendre le « contrôle total » de Gaza.

Madhura Naik, une actrice de télévision indienne, a déclaré que sa cousine et son mari avaient été assassinés de « sang-froid » devant leurs enfants. Dans un message vidéo partagé sur Instagram, l’acteur Naagin, un juif d’origine indienne, a déclaré : « Le chagrin et les émotions auxquelles ma famille est confrontée ne peuvent être exprimés avec des mots. À ce jour, Israël souffre et les rues brûlent en flammes. la colère du Hamas.

« Les femmes, les enfants, les personnes âgées et les faibles sont ciblés », a déclaré Mme Naik, ajoutant qu’elle avait été trollée sur les réseaux sociaux après avoir publié une photo de sa sœur et de sa famille et déclaré : « Cela montre à quel point l’agenda pro-palestinien est profond ». … J’ai été honteux, humilié et pris pour cible parce que j’étais juif. »

L’histoire d’Odaya et de sa famille montre la nature brutale de l’une des guerres Israël-Hamas les plus sanglantes de ces dernières années. De nombreux enfants sont désormais orphelins et plusieurs sont morts dans les attaques incessantes à la roquette et dans les contre-attaques aériennes. La mort, la peur et la destruction jettent une ombre sombre sur les rues des deux côtés de cette guerre.

Des hommes armés du Hamas ont tué plus de 100 personnes rien que dans le kibboutz de Beeri, a déclaré Moti Bukjin, un bénévole de l’association caritative Zaka qui récupère les corps conformément à la loi juive.

« Ils ont tiré sur tout le monde », a-t-il déclaré à l’AFP. « Ils ont assassiné de sang-froid des enfants, des bébés, des personnes âgées, tout le monde. »



Israël a déclaré avoir repris au Hamas les zones frontalières de Gaza. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a averti que la campagne militaire israélienne qui a suivi l’attaque de samedi n’était que le début d’une guerre soutenue visant à détruire le Hamas et à « changer le Moyen-Orient ».