Un acteur de la Colombie-Britannique condamné à 14 ans d’inadmissibilité à la libération conditionnelle à perpétuité pour le meurtre de sa mère

Ryan Grantham, l’acteur de la Colombie-Britannique qui a plaidé coupable du meurtre au deuxième degré de sa mère Barbara Waite, a été condamné à la prison à vie avec une inadmissibilité à la libération conditionnelle de 14 ans.

En prononçant la peine devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Vancouver, la juge Kathleen Ker a qualifié l’affaire de tragique et de déchirante, et a déclaré que les déclarations de la victime, en particulier de sa sœur, parlaient des effets « bouleversants » du crime.

Le meurtre au deuxième degré s’accompagne automatiquement d’une peine d’emprisonnement à perpétuité. Lors de l’audience de détermination de la peine, la question était de savoir combien de temps Grantham devrait attendre avant de pouvoir demander une libération conditionnelle.

En rendant la décision, Ker a raconté un certain nombre de détails troublants révélés lors de l’audience de détermination de la peine de Grantham en juin dernier.

Alors âgée de 21 ans, Grantham a tiré une fois sur Waite à l’arrière de la tête avec un fusil .22 alors qu’elle jouait du piano dans leur maison de ville de Squamish le 31 mars 2020. Une vidéo GoPro Grantham a pris peu de temps après que le meurtre a été montré au tribunal. Il y avoue le meurtre et montre le corps de sa mère.

Le lendemain, il a recouvert le corps d’un drap, disposé des bougies allumées autour et suspendu un chapelet au piano avant de partir dans une voiture remplie d’armes à feu, de munitions et de cocktails Molotov, avec l’intention de se rendre à Ottawa pour tuer le premier ministre. Justin Trudeau.

Il a conduit à Hope, en Colombie-Britannique, où il s’est retourné avec des pensées au lieu de commettre une fusillade de masse à l’Université Simon Fraser où il était inscrit, ou sur le pont Lions Gate. Plus tard dans la nuit, il s’est rendu au bâtiment du service de police de Vancouver à East Vancouver et s’est rendu.

Dans ses motifs, Ker a qualifié de “grâce salvatrice” le fait que Grantham avait suffisamment d’attachement à la réalité et à la compréhension psychologique pour choisir de ne pas se déchaîner.

Ryan Grantham a plaidé coupable de meurtre au deuxième degré, qui s’accompagne d’une peine d’emprisonnement à perpétuité automatique. (Filmfeed)

Elle a résumé comment Grantham était dans une spirale descendante dans les mois qui ont précédé le matricide, passant de plus en plus de temps à fumer du cannabis et à regarder des vidéos violentes sur le dark web, tout en se sentant isolé et consommé par des pulsions suicidaires et meurtrières.

Ker a déclaré qu’elle considérait les problèmes de santé mentale de Grantham au moment du meurtre comme une circonstance atténuante. Elle a noté que Grantham cherchait une aide psychiatrique en prison et recevait des critiques positives sur son comportement et ses progrès.

Elle a dit que Grantham semblait vraiment plein de remords. En juin, il s’est adressé au tribunal et a présenté des excuses, affirmant que sa mère était une personne attentionnée et compatissante qui ne méritait pas ce qu’il lui avait fait.

Grantham a commencé à jouer au cinéma et à la télévision à l’âge de neuf ans. Ses crédits incluent la série télévisée filmée en Colombie-Britannique Riverdale, Surnaturel et iZombieet les films Journal d’un Wimpy Kid et L’Imaginarium du Docteur Parnassus.