Un acteur d’Action Hero Ayushmann Khurrana prouve qu’il est le plus grand fan de Shah Rukh Khan en passant par Mannat; les internautes disent, ‘Srkians pour la vie’

L’acteur de Bollywood Ayushmann Khurrana qui sera vu dans le film An Action Hero a récemment partagé une photo devant la maison de l’acteur Pathaan Shah Rukh Khan, Mannat. Ayushmann s’est qualifié de fan de Bollywood Badshah et a déclaré que lui aussi avait fait un vœu en passant par là.

Sur la photo, Ayushmann peut être vu en train de regarder le Mannat de Shah Rukh Khan depuis le toit ouvrant de sa voiture tandis que plusieurs spectateurs ont capturé le beau moment sur leurs téléphones. Ayushmann a sous-titré le message comme suit : “Mannat se guzar raha tha. Toh ek mannat maang li (passait à côté de Mannat, alors j’ai fait un vœu). #AnActionHero #2ndDecember #SRKian.” Il a également ajouté la chanson Baazigar O Baazigar de Shah Rukh Khan.

Jetez un œil au message d’Ayushmann Khurrana –

Les fans d’Ayushmann Khurrana et de Shah Rukh Khan ont rempli la section des commentaires alors qu’ils comblaient le message d’amour. Un utilisateur a écrit “Fav place in Mumbai”, tandis qu’un autre a écrit “Mannat Sirf Ek Ghar Nhi Hai Logo Ke Liye Mandir Hai #king”. Le troisième utilisateur a écrit : “Une fois un SRKian Toujours un SRKian.” Un fan a également écrit : “Manifester SRK et AK ensemble à l’écran.”

Sur le plan du travail, Ayushmann est occupé à promouvoir son film d’action, An Action Hero, qui présente également Jaideep Ahlawat. Le film est réalisé par Anirudh Iyer et sortira le 2 décembre.