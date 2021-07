Un acteur amérindien décède paisiblement dans son sommeil

L’acteur de Breaking Bad et Lone Ranger, Saginaw Grant, est décédé à l’âge de 85 ans.

L’acteur amérindien est décédé paisiblement dans son sommeil de causes naturelles mercredi dans un établissement de soins privé à Hollywood, en Californie.

L’acteur de Breaking Bad et Lone Ranger, Saginaw Grant, est décédé Crédit : Getty Images

Grant, chef héréditaire de la nation Sac & Fox de l’Oklahoma, a commencé à jouer à la fin des années 1980 et a joué des rôles de personnages dans des dizaines de films et d’émissions de télévision au cours des trois dernières décennies.

« Il aimait à la fois l’Oklahoma et LA », a déclaré Lani Carmichael, publiciste et amie de longue date de Grant.

« Il a élu domicile ici en tant qu’acteur, mais il n’a jamais oublié ses racines en Oklahoma. Il est resté un fan de la nation Sooner.

Grant, un vétéran de l’US Marine Corps, a joué dans The Lone Ranger, The World’s Fastest Indian et Breaking Bad.

Grant a été actif pendant des années dans le circuit des pow-wow en Californie et a voyagé dans le monde entier pour parler aux gens de la culture amérindienne, a déclaré Carmichael.

« Sa devise dans la vie a toujours été de se respecter les uns les autres et de ne pas parler les uns des autres de manière négative », a-t-elle déclaré.

Grant était également actif dans la communauté des anciens combattants amérindiens et a participé pendant des années au Rassemblement national des anciens combattants amérindiens, a déclaré Joseph Podlasek, l’organisateur de l’événement.

« Il pensait qu’il était important que les Autochtones soient reconnus comme anciens combattants », a déclaré Podlasek. « Il était gentil et doux, et très humble. »

Un mémorial pour Grant aura lieu dans la région de Los Angeles, mais les détails n’ont pas été finalisés, a déclaré Carmichael.