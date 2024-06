Un acteur accusé de tentative de meurtre. Un maquilleur a été poignardé

Nick Pasqual, un acteur de fond dans « How I Met Your Mother », a été arrêté à la frontière américaine après avoir été accusé d’avoir poignardé à plusieurs reprises son ex-petite amie, la maquilleuse Allie Shehorn, a confirmé le bureau du procureur du district de Los Angeles.

Le 23 mai, vers 4h30 du matin, Pasqual serait entré par effraction au domicile de Shehorn à Los Angeles et l’aurait poignardée à plusieurs reprises. Elle a ensuite été hospitalisée pour des blessures graves. Les crédits de Shehorn incluent « Rebel Moon », « Family Switch » et « Babylon ».

Après l’attaque, Pasqual aurait fui les lieux et aurait ensuite été arrêté à un point de contrôle frontalier entre les États-Unis et le Mexique à Sierra Blanca, au Texas. Le tribunal a émis un mandat d’arrêt de 1,07 million de dollars contre l’acteur. Il sera extradé vers le comté de Los Angeles où il fera face à des accusations. S’il est reconnu coupable des faits reprochés, la peine maximale serait la prison à vie.

Selon le bureau du procureur du district de Los Angeles, Pasqual est inculpé avec un chef de tentative de meurtre, un chef de cambriolage résidentiel au premier degré en présence d’une personne et un chef de blessures au conjoint, concubin, fiancé, petit ami, petite amie ou parent d’un enfant.

Shehorn avait récemment déposé une ordonnance d’interdiction contre Pasqual pour violence conjugale. Par le Los Angeles Timesun juge de la Cour supérieure du comté de Los Angeles a approuvé l’ordonnance de non-communication, mais on ne sait pas si Shehorn l’a signifiée à Pasqual avant l’attaque.

Le jour de l’agression, les collègues de Shehorn étaient inquiets lorsqu’elle ne s’est pas présentée pour se maquiller pour un film d’horreur indépendant sur lequel elle travaillait.

Dans l’ordonnance d’interdiction, Shehorn a déclaré que Pasqual l’avait agressée physiquement dans la maison qu’ils partageaient avant le 23 mai, notamment en la giflant, en défonçant les portes, en lui cognant la tête contre le sol et en l’agressant sexuellement.

Selon le LA Times, Shehorn a subi une intervention chirurgicale d’urgence après l’attaque du 23 mai et est restée aux soins intensifs pendant plusieurs jours.

Ses amis Emily MacDonald et Jed Dornoff a lancé un GoFundMe pour aider aux frais médicaux et de subsistance nécessaires au rétablissement de Shehorn. Dornhoff a publié mardi un message disant : « Allie a été retirée des soins intensifs. Elle est toujours déterminée à ne pas se laisser abattre et continue de surmonter la douleur pour guérir.