Un acteur accusé d’avoir poignardé son ex-petite amie à plusieurs reprises arrêté à la frontière entre les États-Unis et le Mexique

L’acteur hollywoodien Nick Pasqual a été accusé de tentative de meurtre après avoir prétendument poignardé à plusieurs reprises son ancienne petite amie.

Bureau du procureur du comté de Los Angeles annoncé mercredi que Pasqual, 34 ans, avait été inculpé d’un chef de tentative de meurtre, d’un chef de cambriolage au premier degré en présence d’une personne et d’un chef de blessures à un conjoint, concubin, fiancé, petit ami, petite amie ou parent d’un enfant. S’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, il encourt une peine maximale de prison à vie, ont indiqué les autorités.

Le bureau du procureur n’a pas identifié la victime mais Rapports de Entertainment Tonight Pasqual est accusé d’avoir poignardé la maquilleuse Allie Shehorn, et un GoFundMe a été lancé pour couvrir les frais médicaux de Shehorn.

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir



Pasqual serait entré par effraction au domicile de son ex-petite amie à Los Angeles vers 4h30 du matin le 23 mai, a indiqué le bureau du procureur dans un communiqué de presse, et aurait procédé à sa poignardation « à plusieurs reprises ». Shehorn, qui avait récemment déposé une ordonnance de non-communication contre Pasqual, a été hospitalisé pour des blessures graves.

Le GoFundMe a déclaré que la maquilleuse « se battait pour sa vie » après avoir été hospitalisée. Shehorn a été dans l’unité de soins intensifs pendant plusieurs jours, selon la collecte de fonds, et a subi plusieurs interventions chirurgicales, notamment une procédure pour réparer les tendons sectionnés de son bras droit et une opération pour refermer les plaies au cou.

Allie Shehorn assiste à une projection à Los Angeles en janvier 2019. Michael Tullberg/Getty Images



« Personne ne mérite de vivre une expérience aussi traumatisante, surtout quelqu’un d’aussi compatissant et attentionné qu’Allie », peut-on lire sur la page GoFundMe.

Pasqual aurait fui la ville après avoir été poignardé. Un mandat d’arrêt a été émis et il a été arrêté à un poste de contrôle frontalier américano-mexicain au Texas, selon le bureau du procureur.

Les responsables ont déclaré que Pasqual serait extradé vers Los Angeles pour faire face à des accusations. Aucune date de mise en accusation n’a encore été fixée, a indiqué le parquet.

La police de Los Angeles continue d’enquêter sur cette affaire, ont indiqué des responsables.

Shehorn a maquillé pour des projets comme Rebel Moon: Part 1, Mean Girls et Babylon, rapporte ET. Pasqual est apparu dans Rebel Moon : Part 1, ainsi que How I Met Your Mother et Archive 81, selon sa page IMDB.

« Mes pensées et mes plus sincères condoléances vont à la victime de cet horrible incident », a déclaré le procureur de district George Gascón dans le communiqué de presse. « Notre bureau, y compris notre Bureau des services aux victimes, lui apporte son soutien et ses ressources alors qu’elle s’embarque dans le long et difficile voyage de guérison du traumatisme physique et émotionnel qui lui a été infligé. Cet incident odieux est un rappel brutal des dangers. de violence domestique. Nous veillerons à ce que la personne responsable de cet acte flagrant soit tenue responsable de ses actes.

Plus de CBS News