Alors que l’horloge sonnait à minuit à Bruxelles le 31 décembre, la période de transition du Royaume-Uni au Brexit pour quitter l’UE a pris fin et avec elle l’adhésion du pays au programme Erasmus vieux de plusieurs décennies.

Pas moins de trois millions de personnes sont passées par le programme depuis son lancement en 1987, qui offre aux étudiants universitaires de l’Union européenne la possibilité d’étudier dans un autre pays.

Le programme compte également quelques anciens élèves célèbres, dont l’ancienne haute représentante de l’UE Federica Mogherini, une foule de politiciens européens et Tom Bird, ancien producteur exécutif au Shakespeare’s Globe Theatre de Londres.

Aujourd’hui directeur exécutif du York Theatre Royal, Bird a déclaré à Euronews que les étapes de sa carrière qu’il a accomplies «sont inspirées par l’esprit d’aventure qu’Erasmus m’a donné».

Il attribue cela au défi de se présenter dans une nouvelle ville où il n’était jamais allé auparavant sans amis et «d’essayer de réussir».

« Sortir le Royaume-Uni du programme Erasmus ressemble à un acte de vandalisme éducatif et cela ressemble également à un acte de vandalisme culturel », a-t-il déclaré.

Bird dit que sans le programme, il n’aurait pas été en mesure de financer son année d’études à Copenhague, au Danemark, en 2004 alors qu’il était diplômé à l’Université d’Édimbourg, car cela lui a fourni une subvention pour vivre qui était un » aide massive « .

« Il y a des milliers de personnes comme moi pour qui cela a vraiment ouvert le monde et ma carrière est devenue plus internationaliste », a-t-il ajouté.

Le gouvernement britannique a déclaré que le programme de Turing de remplacement, nommé d’après le célèbre mathématicien anglais et le briseur de code de la Seconde Guerre mondiale, offrira un accès plus large aux étudiants qui pourront étudier dans des universités du monde entier, pas seulement en Europe, bien que les détails les plus fins l’aient encore fait. être publié.

Bird dit qu’il y a des avantages possibles à un nouveau programme, comme le fait qu’il pourrait être plus mondial.

Il espère que le nouveau programme sera bien annoncé et que ses avantages seront communiqués aux étudiants, ce qu’il estime que le gouvernement britannique et l’UE n’ont pas réussi à faire avec le programme Erasmus.

« Cela m’a aidé à ne plus penser au monde de manière étroite et insulaire »

Mais John Cotter ne voit pas le nouveau programme comme suffisant pour justifier le retrait d’Erasmus: « D’après ce que j’ai lu, le programme de Turing proposé ne sera pas un remplacement adéquat d’Erasmus », at-il déclaré à Euronews.

Maintenant professeur de droit à l’Université de Keele, il a étudié à Constance, en Allemagne, en 2002/03, tout en lisant le droit et l’allemand à Cork, en Irlande.

Le ministre britannique Michael Gove a déclaré que la décision du pays de ne pas adhérer à Erasmus après que le Brexit se résume à la rentabilité du contribuable, ajoutant que le nouveau programme serait destiné aux étudiants issus de milieux moins privilégiés « qui étaient souvent ceux qui n’en bénéficiaient pas. des programmes comme Erasmus.

«Les centaines de millions de livres supplémentaires que cela nous aurait coûtées sont mieux dépensées pour faire en sorte que les enfants défavorisés … reçoivent une meilleure éducation», a-t-il ajouté.

Mais Cotter réfute cette affirmation selon laquelle il ne venait pas d’un foyer aisé et le projet « a transformé la vie de nombreuses personnes de toutes sortes de milieux, y compris le mien ».

Sur le plan professionnel, il a déclaré que son séjour en Allemagne lui avait ouvert les yeux sur les différences dans des domaines tels que les infrastructures entre les pays et que, professionnellement, cela « a vraiment commencé mon intérêt pour le droit de l’UE, dans lequel j’ai fini par me spécialiser ».

« L’apprentissage du droit allemand m’a fait voir le droit européen et le droit irlandais sous un nouveau jour », a-t-il ajouté.

Cela s’est avéré être « l’une des décisions les plus importantes de ma vie »

Le programme Erasmus a également aidé des Européens à venir étudier au Royaume-Uni, certains y construisant une vie ou une carrière.

Après avoir quitté l’école en Allemagne à 16 ans pour faire un apprentissage de technicien, Manfred Suddendorf est retourné à l’enseignement supérieur dans la vingtaine à l’Université d’Aix-la-Chapelle et est allé à l’Université de Coventry pendant un an dans le cadre du programme Erasmus.

« Cette année, je suis tombé amoureux de la Grande-Bretagne et de son peuple. Mon anglais s’est considérablement amélioré et j’ai senti qu’il était trop tôt pour partir. »

Suddendorf est resté au Royaume-Uni et a obtenu un doctorat, ce qu’il dit qu’il n’aurait jamais fait sans son expérience à Coventry, et a travaillé pendant plusieurs années dans son domaine de prédilection du génie biomédical.

Certains critiques ont souligné le coût élevé du programme – dans son incarnation actuelle, le programme Erasmus + a vu la Grande-Bretagne contribuer environ 1,8 milliard d’euros de 2014 à 20 et récupérer environ 1 milliard d’euros, selon le ministère de l’Éducation.

Un coût qui, selon Gove, était «trop élevé» pour justifier les conditions offertes au Royaume-Uni dans l’accord sur le Brexit.

Le DfE a déclaré que plus de 100 millions de livres sterling (112 millions d’euros) iraient au programme de Turing pour financer environ 35 000 étudiants en stage, ciblés sur des étudiants issus de milieux défavorisés.

« Je pense qu’il est faux de penser qu’Erasmus est un joyeux financement des contribuables, même si je ne dis pas que cela n’arrive pas », a déclaré Suddendorf.

« Pour moi, c’était beaucoup de travail très dur, mais surtout une opportunité fantastique qui a transformé ma vie. »

Si les questions de coût et d’accessibilité ont sonné le glas du programme Erasmus au Royaume-Uni, il a sans aucun doute changé la vie de nombreux étudiants britanniques et européens.

Une nouvelle génération de jeunes attend désormais plus de détails du gouvernement britannique sur ce que le programme de Turing peut leur offrir.