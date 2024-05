Un acide gras oméga-6 appelé acide arachidonique peut réduire le risque de trouble bipolaire

Une nouvelle étude publiée dans Psychiatrie Biologique révèle un lien potentiel entre des niveaux plus élevés d’acide arachidonique, un acide gras polyinsaturé oméga-6, et un risque réduit de trouble bipolaire. Les résultats suggèrent que des interventions alimentaires ou liées au mode de vie ciblant les niveaux d’acide arachidonique pourraient aider à atténuer le risque de développer ce trouble de l’humeur débilitant.

Le trouble bipolaire se caractérise par des épisodes récurrents de manie et de dépression, qui ont de graves conséquences sur la vie des personnes touchées. Les causes exactes du trouble bipolaire restent floues, mais on sait qu’il a une forte composante génétique. Des études antérieures ont mis en évidence le rôle potentiel des métabolites (petites molécules impliquées dans le métabolisme) dans les troubles psychiatriques. Les chercheurs visaient à identifier des métabolites spécifiques qui pourraient influencer de manière causale le risque de trouble bipolaire, ouvrant potentiellement de nouvelles voies de prévention et de traitement.

Les chercheurs ont utilisé une méthode appelée randomisation mendélienne, qui utilise des variantes génétiques comme outils pour déduire des relations causales entre les expositions (dans ce cas, les niveaux de métabolites) et les résultats (trouble bipolaire). Ils ont analysé les données génétiques de grandes études d’association pangénomiques (GWAS) couvrant 913 métabolites chez plus de 14 000 individus européens et les données sur le trouble bipolaire de plus de 413 000 participants, dont 41 917 diagnostiqués avec un trouble bipolaire.

En se concentrant sur les variantes génétiques associées au métabolisme lipidique, les chercheurs ont identifié un groupe de gènes (FADS1/2/3) codant pour des enzymes impliquées dans la synthèse de l’acide arachidonique à partir de l’acide linoléique, un autre acide gras oméga-6. Ils ont examiné les niveaux de divers métabolites dans le sang et leurs associations génétiques avec le risque de trouble bipolaire.

L’étude a découvert 33 métabolites associés au trouble bipolaire, dont la plupart étaient des lipides. Une découverte clé était qu’une prédisposition génétique à des niveaux plus élevés de lipides contenant de l’acide arachidonique était liée à un risque plus faible de trouble bipolaire. À l’inverse, des niveaux plus élevés de lipides contenant de l’acide linoléique étaient associés à un risque plus élevé. Ce schéma suggère que la voie convertissant l’acide linoléique en acide arachidonique est cruciale dans la modulation du risque de trouble bipolaire.

L’acide arachidonique, largement présent dans le corps et le cerveau, contribue à la santé des membranes cellulaires et est essentiel au développement du cerveau du nourrisson. Il peut être obtenu directement à partir d’aliments tels que la viande et les fruits de mer ou synthétisé à partir de l’acide linoléique présent dans les noix, les graines et les huiles.

Les chercheurs ont également noté que le groupe de gènes FADS1/2/3 joue un rôle médiateur dans la relation entre le trouble bipolaire et les niveaux de lipides. Ce groupe est crucial pour le métabolisme des lipides, mettant en évidence un mécanisme génétique par lequel les niveaux d’acide arachidonique pourraient influencer le risque de trouble bipolaire.

« Curieusement, nous avons observé un schéma selon lequel une propension génétique à des niveaux plus élevés de lipides contenant une chaîne latérale d’acide gras d’acide arachidonique était associée à un risque plus faible de trouble bipolaire, alors que l’inverse était vrai pour les lipides contenant une chaîne latérale d’acide linoléique. Puisque l’acide arachidonique est synthétisé à partir de l’acide linoléique dans le foie, cela suggère que les voies de synthèse de l’acide arachidonique sont importantes pour le trouble bipolaire », a déclaré l’auteur de l’étude David Stacey de l’Université d’Australie du Sud et de l’Institut de recherche médicale et de santé d’Australie du Sud.

« À notre connaissance, notre étude est la première à mettre en évidence un rôle causal potentiel entre l’acide arachidonique et le trouble bipolaire. Des études précliniques et des essais contrôlés randomisés seront nécessaires pour déterminer la valeur préventive ou thérapeutique des suppléments d’acide arachidonique, peut-être en mettant un accent particulier sur les personnes dont la voie de synthèse de l’acide arachidonique est compromise ou dont les sources alimentaires naturelles sont pauvres.

« Nos résultats soutiennent également les pistes potentielles pour des interventions de santé de précision axées sur la nutrition des jeunes enfants afin de garantir que les nourrissons et les enfants reçoivent suffisamment d’acide arachidonique et d’autres acides gras polyinsaturés pour soutenir un développement cérébral optimal, ce qui peut également réduire le risque de trouble bipolaire. »

Bien que les résultats soient prometteurs, l’étude présente plusieurs limites. Premièrement, les résultats sont basés sur des données génétiques provenant d’individus d’origine européenne, de sorte que leur applicabilité à d’autres populations est incertaine. Deuxièmement, l’étude s’appuie sur des associations génétiques qui, bien que robustes, ne tiennent pas compte de tous les facteurs environnementaux et de style de vie potentiels influençant le trouble bipolaire.

Les recherches futures devraient se concentrer sur la réplication dans diverses populations et sur une exploration plus approfondie des mécanismes par lesquels l’acide arachidonique influence le trouble bipolaire. Des études précliniques et des essais contrôlés randomisés sont nécessaires pour déterminer la valeur préventive ou thérapeutique potentielle des suppléments d’acide arachidonique, en particulier pour les individus présentant des variations génétiques affectant leur capacité à synthétiser l’acide arachidonique.

De plus, la recherche sur l’impact de la nutrition précoce sur le développement du cerveau pourrait fournir des informations sur la manière dont un apport adéquat en acide arachidonique et d’autres acides gras polyinsaturés chez les nourrissons et les enfants pourrait réduire le risque de trouble bipolaire. Cela pourrait conduire à des interventions de santé de précision adaptées aux profils génétiques individuels, améliorant ainsi les résultats en matière de santé mentale dès le plus jeune âge.

Malgré ses limites, l’étude marque une avancée significative dans la compréhension de l’interaction complexe entre la génétique, le métabolisme et la santé mentale.

« L’acide arachidonique est généralement un acide gras oméga-6 largement présent dans le corps et le cerveau qui contribue à la santé des membranes cellulaires. Cette étude constitue une avancée fascinante dans les efforts visant à développer des biomarqueurs sanguins du risque de trouble bipolaire, en particulier chez les patients atteints de trouble bipolaire et présentant des variations génétiques à risque dans le groupe de gènes FADS1/2/3 », a déclaré John Krystal, rédacteur en chef de Psychiatrie Biologique.

L’étude, « Une étude de randomisation mendélienne à l’échelle du métabolisme identifie la synthèse dérégulée de l’acide arachidonique comme un facteur de risque causal potentiel du trouble bipolaire», a été rédigé par David Stacey, Beben Benyamin, S. Hong Lee et Elina Hyppönen.