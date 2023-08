Un acheteur en ligne a reçu 22 bottes d’oignons nouveaux après avoir commandé des fruits et légumes pour un régime détox

Une acheteuse d’épicerie en ligne a été accueillie par un spectacle à faire mal aux yeux : 22 bottes d’oignons nouveaux qu’elle n’avait pas commandés.

Delilah Fernandes a demandé 31,17 £ de fruits et légumes pour son régime détox.

Delilah Fernandez a commandé des produits d’épicerie chez Asda via Uber Eats et chaque article en rupture de stock a été remplacé par un bouquet d’oignons nouveaux Crédit : Doug Seeburg

Elle a commandé chez Asda via Uber Eats et les marchandises sont arrivées via deux chauffeurs.

Mais il manquait des produits tels que le chou frisé, les épinards, les concombres et les pamplemousses, tous remplacés par des oignons.

L’homme de 40 ans, de Feltham, dans l’ouest de Londres, a déclaré : « J’ai dit au premier gars qu’il avait eu une mauvaise commande parce que je pouvais voir des oignons pendre dans le sac, mais il a insisté sur le fait que c’était pour moi.

« D’une manière ou d’une autre, il savait que l’autre conducteur avait aussi une charge d’oignons pour moi. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer – pleurer probablement ! »

La maman d’un enfant en mangera et donnera le reste à des copains.

On lui a également envoyé des betteraves cuites et non crues, ainsi que des pommes à un prix erroné.

Elle a déclaré sur une page Facebook : « C’est la première fois que j’utilise Uber Eats et je suis en colère. »

Delilah a ajouté : « Ce qui est étrange, c’est que lorsque je suis allée au service client de mon magasin local, la femme m’a dit : ‘Oh, tu es la dame aux oignons nouveaux’. Elle aurait lu mon message ! »

Asda a déclaré qu’Uber Eats devait s’expliquer.

L’entreprise de livraison n’a pas immédiatement répondu.