Un acheteur de A Place in the Sun «l’a perdu» et s’est effondré en larmes après le rejet d’une offre sur la maison de ses rêves.

L’émission Channel 4 voit les Britanniques chercher la propriété parfaite dans des climats plus ensoleillés, et Jean Johansson est l’un des présentateurs sur place pour les aider à la trouver.

Cependant, les rêves des invités ne deviennent pas toujours une réalité, et Jean a rappelé un cas où un acheteur a été laissé en larmes.

Elle a dit Express.co.uk: «Il y a eu un couple qui a raté une propriété et la femme a fondu en larmes parce que je pense que les émotions étaient si fortes.

«Je pense que les enjeux sont devenus plus importants parce qu’à ce moment-là, nous ne savions pas où allait cette pandémie ni combien de temps elle allait durer.»

Elle a poursuivi: «Souvent, un couple fera une offre et elle sera refusée et ils diront:« Oh, ce n’était pas fait pour nous ». Mais je pense qu’il y a eu beaucoup plus d’émotion attachée [this year].

«Il y avait un autre couple et encore une fois, cette femme l’a perdu un peu quand l’offre n’a pas été acceptée. Donc [the series is] plein d’émotion.

Jean a ajouté comment le tournage de l’émission dans une pandémie et entre les verrouillages a certainement accru les émotions des invités.

Elle a dit: «Il y avait beaucoup plus d’émotion. «Je pense que dans les recherches et [hearing] les histoires de tout le monde, alors qu’ils sortaient tout juste d’être enfermés dans leurs maisons pendant trois mois.

«Les gens sortaient et pouvaient à nouveau respirer et je pense qu’après des mois à la maison, les gens ont vraiment réfléchi à ce qu’ils voulaient.





« Donc, je pense que vous allez voir plus d’émotion que d’habitude. »

Jean est l’un des nombreux animateurs de l’émission, qui comprend également Jasmine Harman, Danni Menzies et Jonnie Irwin.

