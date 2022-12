Un acheteur de Place in the Sun fond en larmes lors d’une perquisition, laissant Jean Johannson sous le choc

Un épisode RÉCENT de A Place in the Sun a vu son présentateur Jean Johannson parti dans une situation un peu délicate.

L’épisode de mardi de l’émission de chasse à la propriété de Channel 4 a vu l’animateur Jean présenter aux téléspectateurs un couple marié.

Jean Johansson présentait l'épisode de A Place in the Sun

Derek et Julie étaient à la recherche d’une deuxième propriété en France et disposaient d’un budget conséquent de 120 000 £.

Ils cherchaient à trouver une maison de deux chambres avec un élément de “shabby chic”.

Jean les a d’abord emmenés voir une maison de ville au prix de 134 000 £, un peu au-dessus de leur budget.

Cependant, le coupé a immédiatement ressenti une aversion pour la propriété et a affirmé que le prix était trop élevé pour ce qu’il était.

Julie a même averti la star de Channel 4 qu’elle mettrait désormais la barre basse.

Heureusement, la propriété numéro deux a satisfait le couple, car ils sont tombés amoureux de la maison de village de cinq chambres, et c’était un concurrent sérieux.

La propriété numéro trois n’a pas non plus impressionné Derek et Julie, car ils n’aimaient pas le décor de l’immense maison de cinq lits que Jean leur avait réservée.

Julie a dit à l’hôte que cela lui rappelait la « maison de sa grand-mère ».





C’était sur les deux dernières propriétés, et tandis que le numéro quatre – une magnifique ferme à deux lits – a piqué leur intérêt, ils ont pensé que c’était tout simplement trop de travail.

À 121 000 £, c’était un prix fantastique, ce qui les a incités à envisager de rénover.

La propriété numéro cinq était un non catégorique du couple, qui a eu du mal à prendre une décision sur ce qu’il fallait faire à la fin du spectacle.

Julie a été submergée par l’émotion et a même fondu en larmes.

Elle a dit à Jean qu’elle ne pouvait tout simplement pas faire de choix et qu’elle avait besoin de plus de temps pour réfléchir.

Jean a interrogé le couple sur les deux prétendants, la propriété numéro deux et le projet de rénovation potentiel, numéro quatre.

Julie a répondu : « Nous avons pris une décision… » avant de faire une pause, et de poursuivre : « Je ne sais pas pourquoi je m’énerve.

Elle a expliqué: “Je voulais tellement trouver quelque chose, je les aime tous les deux.”

Le chasseur immobilier s’est remis à pleurer et a poursuivi : « La quatrième propriété… Ce que nous avons décidé de faire, c’est que nous allons revenir en France dans trois semaines… »

Derek est alors intervenu car Julie ne pouvait pas finir sa phrase.

Il a dit à Jean qu’ils allaient rentrer chez eux et déterminer les coûts exacts d’une rénovation, et qu’ils prévoyaient de retourner en France pour la revoir.

À la fin de l’émission, ils ont décidé de ne pas faire d’offre du tout.

A Place in the Sun est diffusé en semaine à 16h sur Channel 4.

Julie a été submergée par l'émotion et son mari Derek a dû intervenir