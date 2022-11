Un acheteur commande en ligne un téléviseur Samsung de 50 pouces et découvre qu’il mesure 44 pouces après l’avoir mesuré

La plupart du temps, il peut être utile de lire les avis des clients avant de prendre une décision d’achat sur un produit. Cependant, une image récente diffusée en ligne jette un doute à la fois sur la véracité des critiques et sur le manque général de compréhension parmi les gens dans la société d’aujourd’hui.

Une capture d’écran d’une étrange critique d’Amazon pour un téléviseur Samsung de 50 pouces qui a récemment été diffusée en ligne a montré que le critique se plaignait d’avoir reçu un téléviseur de 44 pouces. La critique était intitulée “fausse publicité” et disait “Acheté le Samsung 8 series TU8000 50”.

“Après le déballage, j’ai constaté que le 50″ acheté était en fait un 44″. Comment ça ! La boîte ne fait que 49″, il n’y a aucun moyen avec la protection en mousse que le téléviseur puisse faire 50″. Voir photos et vidéo. C’est une arnaque.”

Pour établir qu’il avait reçu un téléviseur plus petit que celui qu’il avait commandé, l’examinateur a également téléchargé une photo de lui-même mesurant l’écran du téléviseur. 642 personnes ont trouvé cet avis utile, selon l’image. Vous pouvez supposer que l’homme a été victime d’une arnaque en lisant simplement la critique et en examinant les circonstances. Mais ce n’est que lorsque vous voyez l’image de la mesure du téléviseur que vous réalisez que l’acheteur n’a pas été dupe et qu’il a effectivement reçu le téléviseur de la bonne taille. Au lieu de mesurer l’écran en diagonale comme il est d’usage, l’homme l’a mesuré horizontalement, ce qui modifierait la mesure pour devenir plus petite.

L’utilisateur qui a partagé la capture d’écran de la critique a tweeté “Nous allons disparaître. Changez-moi d’avis. Ce tweet a déclenché un débat sur Twitter avec la section des commentaires divisée en deux équipes, l’une qui savait que l’écran du téléviseur est mesuré en diagonale et l’autre qui vient de l’apprendre grâce à l’image tweetée.

Un utilisateur a commenté: «Eh bien, les écrans ont toujours été mesurés sur leurs diagonales. Mais vous faites valoir un point juste – apparemment, tout le monde ne le sait pas.

Un autre a écrit : « Si seulement Pythagore était là.

Un troisième utilisateur a commenté: «J’ai légitimement reçu un appel de mon ancien cabinet d’avocats au sujet d’une situation similaire. J’ai demandé à la dame comment elle avait mesuré le téléviseur car elle a dit qu’elle ne l’avait même pas sorti de la boîte. Ils ont mesuré le haut du téléviseur. Elle a été surprise que les téléviseurs soient mesurés en diagonale. La consultation la plus rapide de tous les temps.

Plus étonnant encore est le fait que non seulement l’examinateur, mais aussi les 642 lecteurs qui ont jugé l’examen utile, ne savent pas comment la taille des écrans de télévision est déterminée.

