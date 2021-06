Un acheteur affamé épluche une banane pare-chocs et découvre deux peaux intérieures

PECKISH James Hind a épluché une banane pare-chocs et en a trouvé deux à l’intérieur de la peau.

Le père de trois enfants, 31 ans, a acheté un tas de son Asda local et a décidé de rentrer dans le plus gros quelques jours plus tard.

Il a déclaré: «Dès que je l’ai tenu, j’ai su qu’il était beaucoup plus épais qu’un normal.

«Et quand je l’ai ouvert, il y avait deux bananes identiques côte à côte.

« Cela avait l’air très étrange.

« Ce n’est pas quelque chose que vous voyez tous les jours bien que lorsque j’ai regardé en ligne, j’ai lu que jusqu’à cinq pour cent des bananes peuvent être un double, mais elles ont tendance à être jetées. »

De telles bananes à « double doigt » sont parfaitement sûres à manger.

James, un ingénieur en incendie et sécurité de Gateshead, Tyne and Wear, prévoit de montrer le fruit bizarre au plus grand nombre de personnes possible et l’a donc mis au congélateur.

Il a ajouté: « Je le garde pour le moment, il finira donc par être une antiquité au moment où j’aurai décidé quoi en faire. »

Peut-être que James rencontrera une pêche géante lors de sa prochaine virée shopping.