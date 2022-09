Un achat indispensable, même si vous avez les anciens pros

AirPods Pro (2e génération). Sophie Pitt

Je teste depuis quelques semaines les nouveaux AirPods Pro à 249 $ d’Apple (deuxième génération). Ils sont disponibles à la commande dès maintenant et arriveront en magasin vendredi. De toutes les choses qu’Apple a dévoilées plus tôt ce mois-ci, celles-ci m’excitent le plus. J’adore mon ancien ensemble de pros, mais les écouteurs améliorés ont des fonctionnalités que je ne savais même pas que je voulais. Voici pourquoi je pense que vous devez acheter les Airpods Pro (deuxième génération).

Le mode de transparence est en fait transparent

Paramètres de suppression du bruit et de transparence pour AirPods Pro (2e génération). Sophie Pitt

Ce qui est génial avec les nouveaux AirPods Pro, c’est que lorsque vous êtes en mode transparence, vous pouvez vraiment entendre ce qui se passe autour de vous. L’ancienne version bloquait certains sons même lorsque vous n’étiez pas en mode transparence. Souvent, lorsque je portais mes anciens pros, je devais en retirer un au milieu d’une conversation. Maintenant, je peux tout entendre clairement tant que le mode transparence est activé. Cette avancée est rendue possible par la nouvelle puce H2 d’Apple. Grâce à H2, il existe également une fonctionnalité appelée mode de transparence adaptative, qui bloque automatiquement les bruits durs tels qu’une sirène ou une moto. Cette fonction peut être activée ou désactivée. J’aime l’avoir pour protéger mes oreilles des décibels très forts lorsque je me promène dans une ville animée.

La suppression du bruit est encore meilleure

La puce H2 a également amélioré la suppression active du bruit. Apple affirme que la nouvelle génération d’AirPods Pro offre jusqu’au double du bruit annulé, et je pouvais entendre la différence. Dans un avion, qui a généralement beaucoup de bruit ambiant fort, j’ai pu complètement éteindre le bourdonnement du moteur et de la climatisation tout en regardant Netflix. Lorsque la personne assise à côté de moi a commencé à essayer de bavarder, je ne pouvais pas l’entendre et j’ai simplement pointé mon casque. Phew. Il y a une nouvelle fonctionnalité qui vous montre même combien de bruit est annulé. Lorsque vous utilisez vos AirPods Pro (deuxième génération) avec Apple Watch, vous pouvez voir la réduction du niveau de bruit en temps réel.

Lorsque vous utilisez des AirPods Pro (2e génération) avec Apple Watch, vous pouvez voir la réduction du niveau de bruit en temps réel. Sophie Pitt

Contrôle du volume directement sur les AirPods

Une commande tactile sur les nouveaux Pros vous permet de baisser ou d’augmenter le volume en glissant légèrement vers le haut ou vers le bas sur la tige des AirPods. J’avais d’abord peur que ce soit trop sensible, mais après quelques semaines d’utilisation, je suis heureux d’annoncer que je n’ai jamais activé cette fonctionnalité par inadvertance. Je m’endors souvent avec mes AirPods, j’ai donc été impressionné par le fait que les commandes de volume n’étaient pas activées lorsque je tournais et tournais.

Le boîtier de charge fonctionne avec le chargeur Apple Watch

Les nouveaux AirPods sont également livrés avec un nouvel étui de chargement MagSafe. Vous pouvez même utiliser votre chargeur Apple Watch pour les nouveaux Pros, ce qui est très pratique.

Vous pouvez désormais recharger les AirPods Pro (2e génération) avec votre chargeur Apple Watch. Sophie Pitt

Outre une charge plus facile, la durée de vie de la batterie des nouveaux AirPod est nettement meilleure. Dans l’ensemble, Apple affirme que la durée de vie de la batterie s’est améliorée de 33 %. Vous obtenez maintenant jusqu’à 30 heures de temps d’écoute total lorsque la suppression active du bruit est activée. C’est six heures de plus que la génération précédente.

Le haut-parleur dans le boîtier est idéal pour les AirPod perdus

Si vous avez lu mes critiques précédentes, vous avez peut-être remarqué un thème commun : je perds beaucoup de choses. Il y a un haut-parleur intégré dans le nouvel AirPods Pro qui émet un son afin que vous puissiez localiser vos AirPod perdus. Le nouveau boîtier AirPods est également livré avec une nouvelle puce U1, vous pouvez donc utiliser l’application Find My pour voir l’emplacement exact de l’endroit où vous avez laissé vos AirPods pour la dernière fois. Il y a une boucle de lanière sur le côté de l’étui qui vous permet d’attacher vos AirPods à votre poignet ou à un sac à main. Je n’ai pas encore essayé de longe car ils sont vendus séparément par des tiers, mais je peux voir comment cela m’aiderait à les suivre.

La qualité audio est supérieure

Les nouveaux AirPods Pro ont un son supérieur pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il y a un nouveau petit embout auriculaire, donc j’espère que les gens qui disent que les AirPod tombent de leurs oreilles ou qui n’obtiennent pas une bonne étanchéité verront cela comme une solution. Il existe également une nouvelle fonctionnalité appelée audio spatial personnalisé. En utilisant la caméra frontale de votre téléphone, votre iPhone se souvient de la taille de vos oreilles et aide à garantir que les sons que vous entendez sont adaptés à la taille de votre oreille.

Dans les paramètres AirPods Pro (2e génération), vous pouvez voir et entendre le fonctionnement de l’audio spatial. Sophie Pitt

Dans Apple Music, il existe des chansons spécialement conçues pour l’audio spatial, et vous pouvez vraiment entendre la différence. Lorsque vous êtes dans les paramètres de vos AirPods, vous pouvez même émettre un son en accédant à l’onglet sous Spatial Audio qui indique See & Hear How It Works. Vous pouvez voir à quel point la qualité sonore est plus immersive lorsque l’audio spatial est activé.

Vous pouvez tester la fonction audio spatiale dans les paramètres de vos AirPods Pro (2e génération). Sophie Pitt

Bluetooth bascule de manière transparente entre les appareils

Une plainte que j’entends beaucoup à propos des AirPod est que les générations précédentes prétendent basculer de manière transparente et intelligente entre n’importe quel appareil que vous utilisez, mais cette fonctionnalité ne fonctionne pas bien. Je pense que cela a peut-être été corrigé avec les nouveaux pros. J’étais dans ma cuisine en train de cuisiner, en train de regarder l’iPad avec mes AirPods. Lorsque j’ai reçu un appel, j’ai pu basculer de manière transparente vers l’appel, puis une fois l’appel terminé, j’ai recommencé à regarder mon émission. Quand j’ai fini de regarder mon émission, j’ai demandé à Siri de jouer le podcast que je voulais entendre sur mon iPhone, et j’ai pu arrêter d’écouter mon iPad et reprendre là où le podcast s’était arrêté pour la dernière fois. J’ai vraiment apprécié cette transition en douceur. Avoir des difficultés à se connecter au Bluetooth et à basculer entre les appareils peut être exaspérant, surtout lorsque vous travaillez à distance. Pouvoir sauter sur différents appareils sans effectuer de réinitialisation matérielle Bluetooth était un luxe qui ne m’a pas échappé.

Devriez-vous acheter les nouveaux AirPods Pro ?