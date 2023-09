WASHINGTON (AP) — Un juge militaire de Guantanamo Bay a déclaré l’un des accusés des attentats du 11 septembre inapte à être jugé après qu’un comité médical militaire a conclu que les mauvais traitements infligés à l’homme alors qu’il était détenu par la CIA des années plus tôt l’avaient rendu durablement psychotique.

Le juge, le colonel Matthew McCall, a déclaré que le constat d’incompétence prononcé contre Ramzi bin al-Shibh signifiait que les poursuites se poursuivraient sans lui contre ses quatre coaccusés.

McCall a rendu sa décision jeudi soir. Les audiences préliminaires du procès des autres accusés ont repris vendredi dans la salle d’audience militaire de la base navale américaine à Cuba. Aucune date de procès n’a été fixée pour cette affaire, qui a été ralentie par des problèmes logistiques, un roulement élevé et des contestations judiciaires.

Le Yéménite al-Shibh est accusé d’avoir organisé une cellule des 19 pirates de l’air qui ont réquisitionné quatre avions commerciaux pour perpétrer les attentats du 11 septembre 2001, qui ont tué près de 3 000 personnes à New York, Washington et Pennsylvanie. Ces attaques ont été les plus meurtrières du genre sur le sol américain.

Les attaques ont secoué les Américains et les peuples du monde entier. Ils ont conduit l’administration de George W. Bush à prendre des mesures extraordinaires dans ce qu’elle appelle une guerre contre le terrorisme : envahir l’Afghanistan et l’Irak, mettre en place un programme extraordinaire d’interrogatoire et de détention de la CIA, et créer la prison spéciale et la commission militaire de Guantanamo.

Le mois dernier, un comité médical militaire a diagnostiqué chez al-Shibh un trouble de stress post-traumatique accompagné d’une psychose secondaire, et l’a lié à la torture et à l’isolement cellulaire qu’il a subis pendant ses quatre années de détention par la CIA, immédiatement après son arrestation en 2002.

Depuis son transfert à la base navale américaine de Guantanamo Bay, Al-Shibh se plaint depuis des années que ses gardes l’attaquaient, notamment au moyen de rayons invisibles, afin de le priver de sommeil et de lui causer des douleurs. La décision de McCall notait que des rapports psychologiques remontant au moins à 2004 avaient documenté les problèmes mentaux d’al-Shibh.

L’avocat de la défense David Bruck a déclaré à McCall lors d’une audience mardi que la concentration excessive d’al-Shibh sur la tentative d’arrêter les attaques invisibles et son insistance pour que ses avocats fassent de même l’ont rendu incapable de prendre une part significative à sa défense.

Bruck a souligné ce qu’il a dit être l’isolement cellulaire d’al-Shibh pendant quatre ans en détention dans des sites noirs de la CIA, et la torture qui comprenait le fait qu’il ait été forcé de rester debout sans dormir pendant trois jours d’affilée, nu à l’exception d’une couche et aspergé de de l’eau froide dans des pièces climatisées, pour faire croire à l’homme que ses gardes américains conspiraient toujours pour le priver de sommeil.

Bruck a indiqué lors de l’audience de mardi qu’al-Shibh devrait rester en détention pendant que les fonctionnaires du tribunal attendraient qu’il redevienne mentalement compétent, si jamais cela se produisait.

Les avocats de la défense et un enquêteur nommé par l’ONU ont soutenu que les cinq coaccusés du 11 septembre devraient recevoir des soins physiques et psychologiques pour les effets durables de la torture qu’ils ont subie alors qu’ils étaient détenus par la CIA sous l’administration Bush.

Bruck a déclaré à McCall lors de l’audience de mardi que le traitement du SSPT offrirait le meilleur espoir qu’Al-Shibh retrouve sa capacité à subir son procès. Il a déclaré que la mise à l’écart des poursuites américaines contre cet homme serait « une opportunité pour le pays de rendre compte du préjudice » causé par ce qu’il a appelé le « programme d’expérimentation humaine » de la CIA.

Les cinq accusés du 11 septembre ont été soumis à des simulations de noyade répétées, à des passages à tabac, à des fouilles violentes et répétées de leurs cavités rectales, à la privation de sommeil et à d’autres abus alors qu’ils se trouvaient sur les soi-disant sites noirs de la CIA.

La CIA affirme avoir arrêté son programme de détention et d’interrogatoire en 2009. Une enquête du Sénat a conclu que ces abus n’avaient pas permis d’obtenir des informations utiles.

Le président Joe Biden a refusé ce mois-ci d’approuver les soins post-traumatiques lorsque les avocats de la défense les ont présentés comme condition dans les négociations de plaidoyer.

Ellen Knickmeyer, Associated Press