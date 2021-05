Un accusé de Kevin Spacey a tenté de poursuivre de manière anonyme. Un juge a dit non.

L’homme a déclaré qu’il avait 14 ans lorsqu’il a été agressé sexuellement par l’acteur Kevin Spacey au début des années 1980. L’année dernière, il a intenté une action en justice contre M. Spacey dans laquelle il a cherché à maintenir l’anonymat, s’identifiant dans les documents judiciaires uniquement comme «CD».

Plus tôt cette année, le juge chargé de l’affaire, qui est entendue dans le district sud de New York, a ordonné aux avocats de l’homme de l’identifier en privé aux avocats de M. Spacey. Et ce mois-ci, le juge, Lewis A. Kaplan, est allé plus loin: il a statué que CD devrait s’identifier publiquement s’il voulait poursuivre son procès.

Les avocats de l’homme ont répondu jeudi qu’il ne le ferait pas, écrivant que «l’attention soudaine et indésirable que la révélation de son identité provoquera est tout simplement trop lourde à supporter pour lui». Ils ont déclaré dans une lettre au tribunal qu’ils s’attendaient à ce qu’il soit retiré de l’affaire – ce qui implique un autre plaignant, qui utilise son vrai nom – mais ont suggéré qu’ils envisagent de faire appel.

À l’ère #MeToo, alors que de plus en plus de gens se tournent vers les tribunaux civils pour des cas d’agression sexuelle, les juges sont de plus en plus invités à mettre en balance le fort désir de nombreux accusateurs de maintenir leur anonymat par rapport à la présomption d’ouverture du système judiciaire et à la capacité des accusés pour se défendre.