Un accueil chaleureux à nos nouveaux étudiants SLP

Les nouveaux étudiants du programme d’orthophonie de l’École des sciences de la communication et des troubles (SCSD) ont été accueillis par les professeurs, le personnel de l’École et leurs pairs pour une séance d’orientation le 27 août, en plus des activités organisées par les étudiants pendant la première semaine de cours. Nous souhaitons à tous nos nouveaux étudiants le meilleur pour leur programme et espérons qu’ils noueront des amitiés durables à la hauteur de leurs nouveaux bracelets d’amitié. Veuillez consulter notre galerie de photos d’orientation ci-dessous (photos avec l’aimable autorisation des étudiants SLP).