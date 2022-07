Un accord surprise serait l’action climatique la plus ambitieuse entreprise par les États-Unis

À plus long terme, les incitations fiscales du projet de loi devraient favoriser les technologies émergentes telles que la capture du carbone pour les installations industrielles telles que l’acier et le ciment, les réacteurs nucléaires de nouvelle génération et l’utilisation de l’hydrogène comme combustible à faible émission de carbone. Bon nombre de ces technologies sont trop coûteuses pour une utilisation généralisée aujourd’hui, mais l’espoir est qu’en créant un marché pour une première série de projets, les coûts pourraient être réduits – tout comme les crédits d’impôt fédéraux dans les années 2000 et 2010 ont contribué à transformer l’énergie éolienne et solaire. d’une technologie de niche coûteuse à une option grand public abordable.

Le projet de loi prévoit un certain soutien pour les combustibles fossiles, une concession largement considérée comme nécessaire pour gagner le soutien de M. Manchin, dont l’État d’origine, la Virginie-Occidentale, est riche en charbon et en gaz naturel. Par exemple, le projet de loi rendrait obligatoire de nouvelles ventes de baux pour le forage pétrolier dans le golfe du Mexique, ce à quoi les groupes environnementaux s’étaient opposés et M. Biden avait promis de s’arrêter en tant que candidat à la Maison Blanche.

“C’est vraiment tout ce qui précède, ce qui signifie que ce projet de loi ne coupe pas arbitrairement nos abondants combustibles fossiles”, a déclaré M. Manchin dans un communiqué. Il a qualifié le paquet de « politique énergétique et climatique réaliste ».

Dans le cadre de l’accord, M. Manchin a déclaré qu’il avait également obtenu l’engagement de M. Biden et de la présidente Nancy Pelosi de Californie que le Congrès approuverait une mesure distincte pour traiter l’autorisation des infrastructures énergétiques, y compris potentiellement les gazoducs, avant le fin d’exercice le 30 septembre.