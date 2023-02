Un accord sur le protocole du Brexit attendu “d’ici quinze jours”

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Un accord sur le Brexit entre le Royaume-Uni et l’UE pour mettre fin à la ligne de longue date du protocole d’Irlande du Nord devrait être annoncé d’ici quinze jours, selon des informations.

Les deux parties seraient très proches d’un accord pour faciliter les contrôles de routine sur les marchandises circulant entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Les négociateurs britanniques ont admis que la Cour européenne de justice (CEJ) restera l’arbitre ultime des différends protocolaires – bien que les tribunaux d’Irlande du Nord auront un rôle plus important, selon Le télégraphe.

Le journal a déclaré que Rishi Sunak organiserait des appels avec les dirigeants de l’UE au sujet d’un accord plus tard cette semaine, la date d’une éventuelle annonce d’accord étant prévue dès la semaine prochaine par les négociateurs britanniques.

Cependant, M. Sunak n’a pas encore signé d’accord et il fait face à une bataille difficile pour gagner le Parti unioniste démocrate (DUP) et les conservateurs extrémistes du Groupe de recherche européen (ERG).

Les unionistes et Tory Brexiteers restent opposés à un compromis qui laisse le protocole en place, et sont farouchement opposés à l’idée que des juges européens aient leur mot à dire en Irlande du Nord.

Le vice-président de l’ERG, David Jones, député, a déclaré L’indépendant plus tôt ce mois-ci qu’un vote à la Chambre des communes serait nécessaire – ouvrant la perspective d’un retour aux grandes batailles parlementaires observées à l’approche du Brexit.

« Il faudrait probablement un vote à la Chambre des communes. C’est quelque chose sur lequel le Parlement devrait se prononcer », a déclaré M. Jones – qui a déclaré qu’il s’attend à une opposition généralisée de la part des députés conservateurs à tout compromis qui maintiendrait des règles distinctes pour la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Cependant, on ne sait toujours pas si un vote sera nécessaire. Mujtaba Rahman, analyste du Brexit au sein du groupe Eurasia, a déclaré qu’un accord pourrait être conclu sans remanier les textes juridiques existants, par le biais d’un document séparé convenant de la manière d’interpréter le protocole.

On pense qu’un accord technique sur les douanes et les contrôles sanitaires des aliments et des animaux est presque terminé, sur la base des propositions britanniques de voies «vertes» et «rouges».

Le système permettrait aux marchandises de circuler sans entrave de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord, tandis que les marchandises destinées à l’exportation vers la République d’Irlande seraient toujours contrôlées dans les ports d’Irlande du Nord.

Mais le domaine le plus sensible de l’accord reste le rôle des juges européens. Alors que les rapports suggèrent que le Royaume-Uni a admis que la CJUE reste l’arbitre des différends protocolaires, le n ° 10 est susceptible de vouloir mettre l’accent sur un rôle plus important pour les tribunaux d’Irlande du Nord dans la grande majorité des cas.

Deux anciens hauts responsables conservateurs de l’ERG, Chris Heaton-Harris et Steve Baker, travaillent actuellement au bureau d’Irlande du Nord pour conclure un accord.

Mais leurs anciens alliés restent mécontents à l’idée d’un quelconque rôle pour la CJE. « Vous ne pouvez pas avoir un tribunal étranger exerçant sa juridiction dans votre pays. Pourquoi les tribunaux nord-irlandais devraient-ils avoir besoin de renvoyer quoi que ce soit à la CJE ? » dit M. Jones.

Le numéro 10 n’a pas démenti les informations selon lesquelles un accord était attendu prochainement, mais a souligné que rien n’avait été convenu. “Toute solution sur le protocole doit répondre à l’éventail des problèmes sur le terrain en Irlande du Nord”, a déclaré un porte-parole du gouvernement.

Ils ont ajouté: “Nous engageons actuellement des pourparlers de cadrage avec l’UE pour trouver des solutions à ces problèmes.”

Rishi Sunak a rencontré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen en novembre (PENNSYLVANIE)

Cela survient alors que les Brexiteers ont également exprimé leur colère contre un rassemblement “secret” interpartis sur la manière de résoudre les échecs du Brexit et d’autres problèmes de politique étrangère qui s’est tenu lors de la retraite de Ditchley Park dans l’Oxfordshire la semaine dernière.

Le secrétaire de mise à niveau Michael Gove – qui a codirigé la campagne Vote Leave en 2016 – aurait été présent aux côtés de membres du cabinet fantôme de Sir Keir Starmer, y compris le secrétaire aux Affaires étrangères fantôme du Labour, David Lammy.

L’observateur ont rapporté que les « discussions privées » avaient pour titre : « Comment pouvons-nous améliorer le fonctionnement du Brexit avec nos voisins en Europe ? »

Mais l’importance de l’événement a été minimisée par des sources au courant de la réunion. Un familier de l’événement a déclaré qu’il s’agissait d’une “conférence assez ennuyeuse” sur les affaires étrangères, pas seulement sur les moyens d’améliorer les liens avec l’UE.

Le numéro 10 a déclaré que M. Sunak n’avait pas été au courant à l’avance du rassemblement multipartite lors de la retraite. Il est entendu que M. Gove a assisté à la réunion car il est gouverneur à Ditchley Park.

Une source travailliste a déclaré: «C’était une conférence standard de Ditchley Park. Leurs événements sont toujours multipartites.