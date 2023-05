Un accord sur le plafond de la dette en vue alors que Biden et les républicains continuent de négocier

Jeudi, Joe Biden et les législateurs républicains semblaient sur le point de conclure un accord pour réduire les dépenses et relever le plafond de la dette, avec peu de temps à perdre pour éviter un défaut potentiel qui pourrait faire des ravages sur l’économie et les marchés mondiaux.

L’accord préciserait le montant total que le gouvernement pourrait dépenser pour des programmes discrétionnaires, y compris le logement et l’éducation, selon une personne proche des pourparlers. Les deux parties, qui se sont rencontrées virtuellement jeudi, ne sont séparées que de 70 milliards de dollars sur un chiffre total qui serait bien supérieur à 1 milliard de dollars, selon une autre source.

Les négociateurs républicains ont renoncé aux plans d’augmentation des dépenses militaires tout en réduisant les dépenses non militaires et ont plutôt soutenu une poussée de la Maison Blanche pour traiter les deux postes budgétaires de manière plus égale. Les conversations devraient se poursuivre dans la nuit.

La Chambre des États-Unis a ajourné jeudi pour le week-end de vacances du Memorial Day, mais les législateurs ont été invités à être prêts à revenir voter si un accord est conclu.

Les législateurs ont quitté Washington pour leurs districts d’origine en tant que conseillers du président de la Chambre, le républicain Kevin McCarthy, et les membres de l’administration Biden ont continué à marchander les détails.

« Le président McCarthy et moi avons eu plusieurs conversations productives, et nos équipes continuent de se rencontrer – pendant que nous parlons, en fait – et elles progressent », a déclaré Biden jeudi à la Maison Blanche. « Il n’y aura pas de défaut, et il est temps que le Congrès agisse maintenant. »

Soulignant que le défaut n’était pas une option, Biden a déclaré que les négociations se sont concentrées sur la création des grandes lignes d’un budget qui peut gagner un soutien bipartisan, alors que le président et McCarthy se sont affrontés sur leurs « visions concurrentes pour l’Amérique ».

« Le président McCarthy et moi avons une vision très différente de qui devrait supporter le fardeau des efforts supplémentaires pour mettre de l’ordre dans nos finances », a déclaré Biden. « Je ne crois pas que tout le fardeau devrait reposer sur le dos des Américains de la classe moyenne et de la classe ouvrière. Mes amis républicains de la Chambre ne sont pas d’accord.

Alors qu’il ne reste qu’une semaine avant l’échéance potentielle du 1er juin, les négociateurs prévoient de poursuivre leurs efforts pour parvenir à un accord pendant le week-end férié. S’adressant aux journalistes jeudi à Capitol Hill, McCarthy a déclaré que les pourparlers de la veille se sont poursuivis bien après minuit et que les négociateurs se réunissaient 24 heures sur 24 jusqu’à ce qu’un accord soit conclu.

« Je pensais que nous avions fait des progrès », a déclaré McCarthy. « Il y a encore des problèmes en suspens, et j’ai demandé à nos équipes de travailler 24h/24 et 7j/7. »

Le membre du Congrès Patrick McHenry de Caroline du Nord, l’un des principaux négociateurs républicains dans les pourparlers, a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce qu’un accord soit annoncé jeudi.

« Tout est sensible en ce moment », McHenry dit aux journalistes. « Il y a un équilibre à trouver et il reste encore beaucoup de travail à faire. Mais le travail que nous faisons se concentre sur un éventail de problèmes de plus en plus court.

Les dépenses de défense sont apparues comme un point clé de tension dans les pourparlers, alors que les républicains du Congrès ont poussé à exempter le Pentagone d’éventuelles coupes budgétaires. Les démocrates ont catégoriquement rejeté cette proposition, insistant sur le fait qu’ils ne permettront pas à des priorités autres que la défense comme l’éducation et la santé de supporter toutes les réductions proposées.

Selon l’Associated Pressles républicains ont exprimé leur ouverture à l’idée de maintenir les dépenses de défense aux niveaux proposés par l’administration Biden tout en redirigeant une partie des fonds précédemment alloués à l’Internal Revenue Service.

Alors que les négociateurs se rapprochaient d’un accord, certains législateurs d’extrême droite ont compliqué les choses pour McCarthy en ajoutant des exigences supplémentaires à leur liste de souhaits budgétaires.

Membres du House Freedom Caucus envoyé une lettre à McCarthy jeudi pour lui demander d’ajouter des dispositions sur la sécurité des frontières au projet de loi sur le plafond de la dette tout en réduisant le financement pour la construction d’un nouveau siège pour le Federal Bureau of Investigation.

Ils ont également exigé que la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, fournisse des preuves pour étayer la menace d’un défaut dès le 1er juin.

« Le pouvoir d’un parti républicain indivis guidé par des principes conservateurs ne peut être surestimé », ont écrit les membres républicains à McCarthy. « Alors que vous naviguez dans le débat sur la limite de la dette, vous êtes le gardien de cette unité et déterminerez si elle continue à se renforcer et à marquer historiquement ce Congrès ou si elle s’évapore. »

La lettre soulignait que McCarthy aurait probablement besoin d’un soutien démocrate pour obtenir un compromis sur le plafond de la dette à la Chambre, mais ses collègues de l’autre côté de l’allée ont vivement critiqué les réductions de dépenses proposées par les républicains et leur décision de quitter Washington sans accord.

« Les républicains ont décidé de quitter la ville », a déclaré la députée progressiste Alexandria Ocasio-Cortez de New York dans un discours au sol jeudi. «Ils accusent les démocrates de dire que nous dépensons trop. Pour tous ceux qui veulent entretenir cette pensée, je vous demande de penser à la dernière fois qu’une personne a dit dans ce pays que le gouvernement en faisait trop pour elle, que son chèque de sécurité sociale était trop élevé, que les enseignants étaient trop payés. À quand remonte la dernière fois que quelqu’un a entendu ou vu ça ? »