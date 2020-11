Un accord sur le Brexit sur Gibraltar toujours possible: ministre en chef

Obtenir un accord pour préserver la libre circulation à travers la frontière de Gibraltar avec l’Espagne après l’entrée en vigueur du Brexit n’est “pas facile” mais reste à portée de main, a déclaré le ministre en chef Fabian Picardo.

Bien que la Grande-Bretagne et ses territoires d’outre-mer comme Gibraltar, une petite enclave à l’extrême sud de l’Espagne, aient officiellement quitté l’Union européenne le 31 janvier, la période de transition pour permettre aux deux parties d’établir une nouvelle relation se termine le 31 décembre.

Des pourparlers parallèles entre Madrid, Londres et Gibraltar sont en cours pour garantir le flux de travailleurs et de marchandises transfrontaliers entre l’enclave et l’Espagne après que la Grande-Bretagne a quitté le marché unique de l’UE à la fin de l’année.

“Nous travaillons tous extrêmement dur pour parvenir à un accord. Cela ne veut pas dire qu’un accord est facile. Mais cela reste ce que nous souhaitons voir se concrétiser”, a déclaré à l’AFP Picardo dans une interview mercredi.

Gibraltar importe toute sa nourriture et environ 15 000 personnes traversent la frontière espagnole chaque jour pour travailler, soit la moitié de la main-d’œuvre du territoire.

Sans un accord en place, le commerce Espagne-Gibraltar serait soumis à des tarifs douaniers à partir du 1er janvier, ralentissant le flux de personnes et de marchandises et causant des difficultés économiques des deux côtés de la frontière.

«Nous travaillons en étroite collaboration avec des fournisseurs en dehors de Gibraltar … pour nous assurer que, si cela était nécessaire, nous serions en mesure de sécuriser … les denrées alimentaires et tous les matériaux dont nous avons besoin pour faire fonctionner notre économie sans avoir associé un effondrement économique», a déclaré Picardo m’a dit.

Le territoire cherche des alternatives à l’importation de marchandises en provenance d’Espagne, comme l’augmentation des approvisionnements expédiés de Grande-Bretagne ainsi que la réflexion sur “un certain nombre de routes différentes”, a-t-il déclaré, sans donner de détails.

“La planification d’urgence est pour l’essentiel, mais la vie changera radicalement pour le pire s’il n’y a pas d’accord – et pas seulement pour le peuple de Gibraltar”, a déclaré Picardo.

L’Espagne en 2018 a menacé de voter contre le terme du retrait de la Grande-Bretagne de l’UE à moins qu’elle n’obtienne l’assurance que Madrid aurait un mot à dire sur la manière dont tout traité post-Brexit avec Londres s’appliquait à Gibraltar, qui abrite 34000 personnes.

Bien que l’Espagne ait cédé Gibraltar à la Grande-Bretagne en 1713, Madrid a longtemps voulu le récupérer dans un différend épineux qui a entraîné pendant des décennies des pressions sur la frontière.

Les tensions ont culminé en 1969 lorsque le régime du dictateur Francisco Franco a fermé la frontière qui n’a rouvert complètement qu’en 1985.

En 2013, un différend sur un récif artificiel dans des eaux revendiquées par les deux parties a déclenché une guerre des mots qui a déclenché des mois de blocage à la frontière après que l’Espagne a intensifié les contrôles, qui ne se sont terminés que lorsque Bruxelles est intervenu.

Le ministre en chef a réaffirmé que Gibraltar envisageait de faire partie de la zone Schengen sans passeport afin de garantir la fluidité des mouvements à sa frontière avec l’Espagne.

“Nous recherchons un accord qui exige le niveau maximum possible de fluidité sans restriction des personnes”, a-t-il déclaré à l’AFP, affirmant que faire partie de Schengen n’était qu’une option.

“Nous cherchons comment nous pouvons nous connecter à ce mécanisme, que ce soit en ayant une zone de voyage commune avec les États membres de Schengen ou un autre mécanisme qui le permet”, a-t-il déclaré.

“Nous voulons atteindre le même objectif, la question est de savoir comment.”

La Grande-Bretagne n’a jamais fait partie de Schengen. Si Gibraltar le rejoignait, le territoire aurait en effet des liens plus étroits avec l’UE que lorsqu’il faisait partie du bloc.

Picardo a rejeté les craintes selon lesquelles des liens plus étroits avec le bloc pourraient avec le temps amener le peuple de Gibraltar à se sentir moins britannique.

“Le cœur de qui nous sommes, le sang qui coule dans nos veines et le sentiment que nous avons sont 100% britanniques”, a-t-il déclaré.

“Et cela ne va pas être changé par notre amitié et notre (offrir la) main d’amitié à l’Espagne et à l’Union européenne sur ces questions logistiques et d’autres questions importantes.”

