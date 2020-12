Boris Johnson sera également désireux de pouvoir affirmer qu’il a réussi à fournir quelque chose de bien supérieur à la négociation de Theresa May – Tolga Akmen / PA

À quelques heures seulement de Noël, il était tout à fait naturel que Downing Street veuille offrir au public assiégé un cadeau précoce sous la forme d’un éventuel accord sur le Brexit.

Alors que des millions de personnes supplémentaires devraient être placées sous les restrictions Covid de niveau 4 et que les files d’attente de camions à Douvres ont provoqué des achats paniques dans les supermarchés, voici enfin une lueur de bonnes nouvelles.

Pourtant, alors que le Royaume-Uni et l’UE continuent de finaliser les petits caractères sur ce qui devrait être un accord imminent, il reste à voir si Boris Johnson sera en mesure de le vendre à un parti conservateur qui a passé les 40 dernières années en désaccord. sur l’Europe.

L’humeur des Brexiteers conservateurs mercredi soir a été qualifiée de « sceptique et méfiante » alors que le monde attendait un panache de fumée blanche au-dessus de Bruxelles.

Déjà clôturé par l’annonce que davantage de circonscriptions seront placées dans la bande la plus élevée de mesures contre les coronavirus le lendemain de Noël, la bonne volonté saisonnière entre les députés et le numéro 10 est en nombre notablement rare.

Comme l’a dit un éminent conservateur au Telegraph: « Comme tout le monde, je ne fais pas confiance à Downing Street pour le moment. Évidemment, nous devrons attendre la publication d’un accord, mais ce que nous ne pouvons pas obtenir du Premier ministre, c’est un autre flic. en dehors.

« L’accord sur le poisson va être extrêmement important car il n’a rien à voir avec un accord commercial – il concerne notre territoire. »

Cela n’était certainement pas de bon augure qu’un responsable français ait fait le tour de l’information à quiconque voudrait écouter que «les Britanniques ont fait d’énormes concessions» au cours des 48 dernières heures, «principalement sur la pêche».

L’ancien chef du Brexit Party, Nigel Farage, est rapidement sorti des pièges, tweetant que le gouvernement voulait une « annonce de la veille de Noël pour cacher la vente de la pêche ».

Nigel Farage a tweeté ses craintes d’un « sell-out de la pêche » – Eddie Mulholland

L’influent groupe de recherche européen (ERG) des députés conservateurs du Brexiteer devrait garder ses conseils sur tout accord jusqu’à ce que les membres aient eu la chance d’examiner les détails avec un peigne fin.

L’histoire continue

Le député conservateur Sir Bill Cash dirigera une «chambre vedette» d’avocats du Brexit, dont Martin Howe QC, pour examiner le texte juridique avant de rendre un verdict aux députés avant un vote, qui devrait avoir lieu le 30 décembre. Sir Bill a agi comme un conduit entre le numéro 10 et l’ERG ces derniers mois.

Écrivant dans The Telegraph plus tôt ce mois-ci alors que les négociations se déroulaient au fil du temps, M. Howe, un avocat respecté spécialisé dans le droit de l’UE et la propriété intellectuelle, a semblé sceptique quant à la valeur des droits de douane et des quotas nuls, soulignant qu’ils favorisaient l’UE plus que le Royaume-Uni en raison de l’énorme excédent commercial du bloc.

Il a suggéré que le véritable test acide de tout accord serait de savoir si nous succombions à un accord obligeant le Royaume-Uni à maintenir ou à suivre les lois de l’UE dans les années à venir, niant ainsi le principe même du Brexit – reprendre le contrôle et donner au peuple britannique le pouvoir démocratique. pour faire et changer notre loi. «

Soulignant que les électeurs du « mur rouge » ont donné à M. Johnson sa majorité de 80 sièges « sur la promesse qu’il livrerait un Brexit qui reprendrait le contrôle total de nos lois et le contrôle total de nos eaux de pêche », il a averti: « Un accord qui les laisser tomber sur l’un ou l’autre détruira leur confiance. «

Bill Cash dirigera une « chambre star » d’avocats du Brexit – Alberto Pezzali / AP

Alors que les Brexiteers sont susceptibles d’être très réceptifs à un mécanisme d’arbitrage indépendant remplaçant toute implication actuelle de la CJE dans les différends, le moindre signe de compromis sur la pêche promet d’ouvrir une importante boîte de vers.

Ils n’exigeront rien de moins qu’un accord qu’ils puissent dire à leurs électeurs «incontestablement» sur la souveraineté de la Grande-Bretagne et constitue un écart significatif par rapport à Chequers, l’accord qui s’est avéré être la chute de Theresa May.

M. Johnson voudra également pouvoir affirmer qu’il a réussi à offrir quelque chose de bien supérieur à la négociation de son prédécesseur s’il veut survivre là où ceux qui l’ont précédé ont échoué.

Après avoir été sans équivoque sur le fait de «faire le Brexit», le Premier ministre fait face à sa propre falaise politique s’il est perçu de quelque manière que ce soit comme avoir trop concédé à Bruxelles – une erreur de calcul qui s’est également révélée être la perte de John Major et David Cameron.

Il n’est donc pas étonnant que ses collègues conservateurs commencent déjà à se demander le peu de temps qui leur sera accordé pour examiner tout ce que lui et son sherpa européen David Frost ont réussi à obtenir sur l’eau. Le gouvernement a déjà indiqué clairement qu’il souhaitait que l’accord passe par les deux chambres et reçoive la sanction royale en un jour.

L’ironie de la décision accélérée orchestrée par Jacob Rees-Mogg, chef de la Chambre des communes et ancien président de l’ERG, n’a pas été perdue pour les députés d’arrière-ban.

Comme l’a dit un député chevronné: «Le gouvernement ne publiera probablement le texte qu’après le week-end, ce qui nous laisse très peu de temps pour le lire avant de le faire passer par les chambres inférieure et supérieure.

«Jacob acceptera tout cela, bien qu’il soit l’homme qui aurait exigé un interrogatoire complet s’il n’avait pas été promu au Cabinet.

« Et cela passera parce que le Parti travailliste votera presque certainement pour cela – mais cela ne veut pas dire qu’il ne finira pas par diviser le parti. »