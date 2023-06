Un accord sans précédent sur les moteurs à réaction attendu lors de la visite du PM Modi aux États-Unis

Alors que le Premier ministre Narendra Modi entame demain une visite d’État historique aux États-Unis, il y a une attente intense autour d’un accord potentiel pour faciliter le transfert de la technologie essentielle des moteurs fabriqués par General Electric vers l’Inde.

General Electric pourrait produire le moteur à réaction GE-F414 en Inde, dans le cadre d’un accord de plusieurs millions de dollars avec Hindustan Aeronautics (HAL).

La technologie des moteurs à réaction est largement considérée comme le Saint Graal de la technologie aéronautique – tout le monde la veut, mais très peu de pays l’ont. La fabrication de ces moteurs en Inde sera transformationnelle pour l’espace aérien indien.

Le GE-F414 est un moteur à réaction de pointe qui propulse le F/A-18 Hornet, le chasseur incontournable de l’US Navy.

Les rapports suggèrent que l’Amérique est disposée à transférer une technologie clé représentant jusqu’à 80% de la valeur de l’accord – elle alimenterait le LCA-Mark2, une variante avancée de l’avion de combat léger (LCA) fabriqué en Inde.

L’accord signifie que General Electric ouvrira une boutique en Inde, en partenariat avec HAL, pour introduire les processus de fabrication nécessaires à la construction non seulement d’aubes de turbine monocristallines, mais également d’autres composants clés, notamment le perçage au laser pour la combustion, l’usinage de la métallurgie des poudres et la fabrication de disques et de lames de compression.

Le moteur GE-414-IN6, une fois construit en Inde, propulsera le chasseur indien Tejas Mk-2 ainsi que le futuriste AMCA – ou Advanced Medium Combat Aircraft, un chasseur furtif.

Après l’accord, l’Indian Air Force (IAF) disposera de moteurs à réaction fiables et durables qui pourront être révisés après plusieurs milliers d’heures. Les moteurs russes nécessitaient fréquemment une révision après quelques centaines d’heures. Selon les experts, les moteurs GE sont plus légers, plus puissants, plus économes en carburant et ont le potentiel d’être mis à niveau pour une utilisation future.

Les États-Unis n’ont jamais autorisé le transfert de ce niveau de technologie à qui que ce soit.

Les moteurs à réaction à la pointe de la technologie comprennent des composants profondément protégés par les DPI (droits de propriété intellectuelle), avec des processus de fabrication qui sont top secrets. La technologie que l’Inde pourrait obtenir comprend le revêtement et l’usinage d’aubes de turbine monocristallines.

La fabrication des composants des turbines des moteurs à réaction a été un énorme défi technique tout au long de l’histoire de l’aviation. Les turbines à réaction doivent conserver leur forme, leur résistance et leur efficacité à des températures allant jusqu’à 2 000 degrés centigrades.

Les alliages métalliques utilisés dans les moteurs à réaction plus anciens, utilisant des techniques de fabrication conventionnelles, ont échoué aux températures les plus élevées – ils ont perdu leur efficacité thermique.

Une poignée d’entreprises ont commencé à développer et à maîtriser l’utilisation de ce qu’on appelle les profils aérodynamiques des turbines monocristallines.

Grâce à une ingénierie chimique approfondie des superalliages, les profils aérodynamiques de turbine monocristallins peuvent atteindre les objectifs suivants :

* 3 fois plus de protection de la durée de vie du moteur contre la résistance à la corrosion.

* Poids global bien inférieur

* Une température de point de fusion plus élevée.

* Durée de vie massive du moteur, jusqu’à 25 000 heures, avant une révision.