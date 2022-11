Un accord révolutionnaire avec la France sur les passages de migrants “pourrait être prêt dans quelques jours”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Un accord révolutionnaire entre le Royaume-Uni et la France pour lutter contre les traversées de la Manche par les migrants pourrait être prêt d’ici la semaine prochaine, a-t-on rapporté.

L’accord, qui verrait une augmentation de la police française sur les plages du nord du pays, pourrait être prêt dès lundi, selon Le télégraphe.

Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a rencontré jeudi la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna pour discuter de “l’urgence de s’attaquer à toutes les formes de migration illégale”.

Le couple a convenu de finaliser le “paquet ambitieux dès que possible” dans un communiqué publié à la suite de leur rencontre.

L’accord entre le Royaume-Uni et la France verrait les agents de l’immigration britannique agir en tant qu ‘«observateurs» des opérations dans un centre de contrôle conjoint en France. La Grande-Bretagne voulait que les responsables des forces frontalières rejoignent les officiers français sur la plage, mais la proposition s’est heurtée à une certaine résistance de la France.

Actuellement, environ 200 gendarmes et officiers volontaires patrouillent sur les plages françaises, mais ce nombre devrait augmenter considérablement une fois l’accord entré en vigueur, rapporte le journal.

L’accord pourrait également voir les deux pays utiliser des renseignements en direct pour suivre les mouvements des migrants à travers la Manche à l’aide des navires, des drones et de la surveillance par satellite de la UK Border Force.

Le développement récent de l’accord historique intervient après que Rishi Sunak a déclaré plus tôt cette semaine que lui et la secrétaire à l’Intérieur Suella Braverman travaillaient “jour et nuit” pour mettre fin à “l’augmentation inacceptable des traversées de la Manche”.

En réponse aux appels de l’ancienne ministre conservatrice Maggie Throup au Premier ministre pour qu’il promette une “réduction immédiate des demandeurs d’asile concentrés en un seul endroit”, M. Sunak a donné un “engagement absolu que nous voulons nous attaquer à ce problème”.

Il a déclaré: «Elle a mon assurance que le ministre de l’Intérieur et moi travaillons jour et nuit pour résoudre ce problème, non seulement pour mettre fin à l’utilisation de logements d’urgence coûteux, mais pour une réforme plus fondamentale afin que nous puissions enfin nous attaquer à ce problème. , protéger nos frontières et mettre fin à la migration illégale.