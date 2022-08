Un accord renouvelé sur le nucléaire iranien est peut-être plus proche que jamais, mais des problèmes subsistent

Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian (à droite) rencontre Josep Borell, le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (à gauche), au siège du ministère des Affaires étrangères à Téhéran, la capitale iranienne, le 25 juin 2022. Atta Kenaré | AFP | Getty Images

L’Iran semble le plus optimiste depuis des années quant à la conclusion d’un accord sur une version renouvelée de l’accord nucléaire de 2015 avec les États-Unis et d’autres puissances étrangères. Le conseiller de l’équipe de négociation iranienne, Mohammad Marandi, a déclaré lundi que “nous sommes plus proches qu’auparavant” de la conclusion d’un accord et que le “les problèmes restants ne sont pas très difficiles à résoudreEt la proposition de “texte final” de l’Union européenne pour l’accord, soumise la semaine dernière, a été approuvée par les États-Unis, qui se disent prêts à sceller rapidement l’accord si l’Iran l’accepte. Pourtant, il existe des obstacles au sauvetage du pacte de l’ère Obama, qui a levé les sanctions contre l’Iran en échange d’une série de limites à son programme nucléaire. Les négociateurs iraniens ont répondu à la proposition de l’UE, soulignant les questions restantes qui pourraient encore s’avérer impossibles à concilier. Et les enjeux sont importants : plus le temps passe, plus l’Iran progresse dans l’avancement de sa technologie nucléaire – bien au-delà de la portée de ce que le chien de garde nucléaire de l’ONU, l’Agence internationale de l’énergie atomique et les signataires originaux de l’accord de 2015 considèrent comme acceptable. . Cela pourrait risquer de déclencher une guerre totale au Moyen-Orient, car Israël a menacé une action militaire contre l’Iran s’il développait une capacité d’armement nucléaire.

Un personnel militaire du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) monte la garde à côté de deux missiles balistiques iraniens Kheibar Shekan dans le centre-ville de Téhéran alors que des manifestants agitent des drapeaux iraniens et syriens lors d’un rassemblement commémorant la Journée internationale de Qods, également connue sous le nom de Journée de Jérusalem, le 29 avril. 2022. Morteza Nikoubazl | Nurphoto | Getty Images

Déjà au printemps 2021, le chef de l’AIEA, Rafael Grossi, avait déclaré à propos de l’Iran que “seuls les pays fabriquant des bombes atteignent ce niveau” d’enrichissement nucléaire. Avec un accord nucléaire relancé, les États-Unis et les autres signataires de l’accord – la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Chine et la Russie, connus collectivement sous le nom de P5 + 1 – visent à contenir le programme nucléaire et à prévenir ce que beaucoup préviennent pourrait être une crise des armes nucléaires . L’Iran soutient que ses objectifs sont pacifiques et que ses actions relèvent des droits souverains du pays.

Trois points d’achoppement majeurs

Trois principaux points d’achoppement subsistent. L’Iran veut que l’administration Biden retire son Corps des gardiens de la révolution islamique de sa liste de terroristes désignés, ce que Washington ne semble pas disposé à faire jusqu’à présent. Il veut également avoir la garantie que l’accord sera contraignant quelles que soient les futures administrations américaines. Biden ne peut pas garantir légalement cela, et la réalité demeure qu’une autre administration pourrait annuler tout accord, tout comme l’a fait l’ancien président Donald Trump. Le troisième élément est une longue enquête menée par l’AIEA sur des traces d’uranium trouvées sur trois des sites nucléaires iraniens non déclarés il y a plusieurs années. Téhéran veut sa fermeture, ce à quoi l’agence elle-même, ainsi que les gouvernements occidentaux, s’opposent.

Le régime semble avoir trouvé une formule gagnante : élargir son empreinte nucléaire tout en réduisant le régime d’inspections et de surveillance. Behnam Ben Taleblu Senior Fellow, Fondation pour la défense des démocraties

Les États-Unis ne semblaient pas avoir beaucoup de patience avec les exigences de Téhéran, avec Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré cette semaine que “la seule façon de parvenir à un retour mutuel au respect du JCPOA est que l’Iran abandonne d’autres demandes inacceptables qui vont au-delà de la portée du JCPOA. Nous avons longtemps qualifié ces demandes d’extranéaires”.

“Situation maintenant ou jamais”

Depuis que Trump a retiré les États-Unis de l’accord en mai 2018 et réimposé des sanctions sévères à l’Iran, le gouvernement de la République islamique a poursuivi son développement nucléaire rapide. Son stock d’uranium enrichi est maintenant à 60 % d’enrichissement, son plus haut niveau jamais atteint et un énorme bond par rapport à la limite de 3,67 % fixée par l’accord de 2015, officiellement appelé le Plan d’action global conjoint ou JCPOA. Le niveau requis pour pouvoir fabriquer une bombe est de 90%. L’enrichissement commercial pour l’utilisation de l’énergie se situe entre 2 % et 3 %. Il a également réduit l’accès de l’AIEA à ses sites nucléaires pour la surveillance. “La restauration de l’accord se rapproche d’une situation maintenant ou jamais”, a déclaré à CNBC Hussein Ibish, chercheur principal aux États arabes du Golfe à Washington.

“Nous avons peu de temps à perdre et un cadre à peu près aussi plausible pour revenir à l’accord de 2015 que nous aurons probablement jamais. Donc, soit cela va se produire dans un avenir proche, soit cela va devenir de plus en plus difficile et de moins en moins précieux. , du moins en ce qui concerne la maîtrise des ambitions nucléaires de l’Iran.” Une grande incertitude demeure – et cela fait délibérément partie de la stratégie de l’Iran, a déclaré Sanam Vakil, chef adjoint du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord du groupe de réflexion britannique Chatham House. “Ce sont les Iraniens qui nous emmènent sur le fil, faisant miroiter la perspective de l’accord et essayant d’obtenir des concessions finales, des garanties à la fois de l’AIEA et du P5+1… partie intégrante de la stratégie de négociation”, a-t-elle déclaré. “Ils sont tous les deux dans une impasse. Et ils sont tous les deux en position de faiblesse”, a déclaré Vakil, notant l’inquiétude de l’administration Biden concernant la capacité nucléaire de l’Iran si aucun accord n’est conclu, son objectif de parvenir à une “victoire” en politique étrangère. avant les élections de mi-mandat de novembre, et l’économie iranienne en souffrance a désespérément besoin d’un allégement des sanctions. Mais, a-t-elle ajouté, l’Iran est connu pour sa “patience stratégique”, attendant l’autre côté jusqu’à ce qu’il puisse obtenir le plus de concessions possibles.

Aucune garantie qu’un accord durera

Pendant ce temps, Biden fait face à de vives critiques de la part d’opposants politiques farouchement opposés à tout accord avec l’Iran. “Chaque quête de garantie n’est qu’une opportunité de plus que Téhéran saisit pour que Washington se batte entre lui et tente d’offrir plus en échange de moins”, a déclaré Behnam Ben Taleblu, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties. “Dans ces circonstances, la seule raison pour laquelle l’Iran pourrait accepter un accord comme le JCPOA est de réparer son armure économique avant un autre changement dans la politique américaine après 2024.” En effet, beaucoup se demandent pourquoi un accord qui pourrait être déchiré par la prochaine administration américaine vaut même la peine d’être envisagé pour l’Iran. Grâce à cet accord, l’Iran retrouverait l’accès à ses réserves de change, qui sont estimées à bien plus de 100 milliards, a noté Vakil. “Cette injection de liquidités dans l’économie iranienne aidera de manière infinie, de l’investissement au paiement des salaires du gouvernement en passant par les défis de la chaîne d’approvisionnement”, a-t-elle déclaré. “Donc, même si cet accord est un accord de deux ans, comme beaucoup le voient, c’est un sursis de deux ans, et il enraye une crise nucléaire.”