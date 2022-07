Un accord, pour l’instant – The New York Times

De nombreux éléments de la politique fédérale évoluent au fil du temps. Les impôts augmentent et diminuent, tout comme les dépenses consacrées aux programmes de lutte contre la pauvreté et à l’armée. Si un ensemble de politiques ne passe pas un an, il pourrait passer dans une année future, et la trajectoire à long terme des États-Unis ne sera probablement pas beaucoup affectée.

La politique climatique est différente.

Le monde s’est déjà réchauffé à des niveaux dangereux. Les vagues de chaleur, les incendies de forêt, les sécheresses et les violentes tempêtes sont devenus plus courants. L’Arctique fond et les mers montent. Si les pays n’agissent pas rapidement pour ralentir leurs émissions de gaz à effet de serre – et, par extension, ralentir le réchauffement climatique – les dégâts pourraient être catastrophiques, ont averti les scientifiques.

Les États-Unis ont un rôle particulièrement important dans la lutte contre le changement climatique. Il a produit beaucoup plus de gaz à effet de serre au cours de l’histoire que tout autre pays et reste aujourd’hui l’un des principaux émetteurs. Ces dernières années, les États-Unis ont fait beaucoup moins pour réduire les émissions que l’Europe. Les États-Unis restent également le pays le plus puissant du monde, avec la capacité d’influencer la politique climatique en Chine, en Inde et ailleurs.