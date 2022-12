Un accord pour Griner pourrait-il aider Poutine à surmonter la pénurie de munitions ? L’expert intervient

L’accord de l’administration Biden pour libérer la star de la WNBA Brittney Griner pour le marchand d’armes Viktor Bout pourrait aider la Russie à surmonter sa pénurie potentielle de munitions.

“C’est là qu’intervient Viktor Bout, que l’administration Biden a imprudemment renvoyé à Poutine”, a déclaré Rebekah Koffler, ancienne officier du renseignement de la DIA et auteur de “Putin’s Playbook: Russia’s Secret Plan to Defeat America”, a déclaré à Fox News Digital.

Maintenant, Koffler craint que Bout n’aide Poutine à surmonter les obstacles. “Son expérience en tant que trafiquant d’armes international est désormais essentielle pour le Kremlin, car il connaît les tenants et les aboutissants des réseaux clandestins et des marchands d’armes qu’il a utilisés lorsqu’il vendait du matériel militaire de l’ère soviétique à des terroristes et à des chefs de guerre du monde entier”, a-t-il ajouté. dit Koffler. “Bout aidera sans aucun doute la machine de guerre de Poutine à avancer.”

Les commentaires de Koffler interviennent après que l’administration Biden a négocié un accord controversé avec la Russie la semaine dernière, échangeant Griner contre Bout, un marchand d’armes russe connu sous le nom de “Marchand de la mort”.

L’échange pourrait finir par payer des dividendes pour la capacité du président russe Vladimir Poutine à contourner les sanctions qui ont limité la capacité de Moscou à reconstituer les munitions que ses forces brûlent rapidement.

“Il ne fait aucun doute que la Russie a du mal à reconstituer, localement, son stock de munitions qui s’épuise rapidement, après 10 mois de combats en Ukraine”, a déclaré Koffler. “Poutine est probablement conscient du taux de combustion élevé des munitions et des munitions à guidage de précision. Et puisqu’il prévoit une guerre d’usure prolongée en Ukraine, comme il l’a indiqué la semaine dernière, en novembre, la Russie a augmenté son budget militaire pour 2023 à 84 dollars. milliards, plus de 40% de plus que prévu initialement.”

Lundi, un responsable militaire américain a déclaré aux journalistes que les munitions russes disponibles, que le Pentagone classe comme “pleinement utilisables”, pourraient être épuisées d’ici le début de l’année prochaine, forçant Moscou à se tourner vers des roquettes et des obus d’artillerie moins fiables qui ont dans certains cas plus de 40 ans. .

Le passage aux obus plus anciens et moins fiables pourrait constituer un danger pour les forces russes en raison de l’augmentation des taux d’échec et pourrait même mettre en danger les civils ukrainiens, qui rencontrent probablement des munitions non explosées à travers le pays.

“Donc, cela met essentiellement les forces russes dans une position de devoir faire un choix sur les risques qu’elles sont prêtes à accepter en termes de taux d’échec accrus, de performances imprévisibles et si oui ou non ces conditions dégradées [of older ammunition] nécessiterait tout type de rénovation, ce qui nécessite bien sûr une certaine expertise et du temps », a déclaré le responsable.

“Vous chargez les munitions et vous croisez les doigts en espérant qu’elles vont tirer, ou quand elles atterriront qu’elles vont exploser”, a ajouté le responsable.

Les troupes russes utilisent des munitions à un rythme effarant depuis que le pays a commencé son invasion de l’Ukraine, mettant l’accent sur une industrie de la défense russe qui a du mal à reconstituer ses stocks dans un contexte de sanctions internationales contre l’économie russe.

“Bien que Poutine ait fait la transition de l’économie russe sur le pied de guerre avant même d’envahir l’Ukraine le 24 février, leur capacité de production est entravée par les sanctions qui limitent la capacité de la Russie à importer des composants étrangers dont elle dépend”, a déclaré Koffler tout en notant qu’elle croyait La Russie “est toujours en mesure de fabriquer des missiles à longue portée, comme le Kh-101, un missile de croisière furtif à lancement aérien transportant des ogives conventionnelles”.

Koffler a également fait valoir que la pénurie de munitions était peu susceptible de dissuader la Russie de poursuivre sa guerre avec l’Ukraine.

“S’attendre à ce que Poutine cesse de faire la guerre à l’Ukraine en raison d’une pénurie de munitions serait un vœu pieux”, a déclaré Koffler. “Les troupes russes utiliseront d’anciens stocks de munitions, des munitions dégradées, tout, y compris l’évier de la cuisine, pour exécuter les ordres de Poutine.”

Contacté pour commentaires, un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a signalé à Fox News les commentaires du conseiller à la sécurité nationale Jake Sulluivan lors d’une conférence de presse lundi.

Invité à répondre à Bout exprimant sa volonté de se joindre à l’effort de guerre russe en Ukraine, Sullivan a déclaré que les États-Unis se concentreraient sur “des choses qui représentent en fait une véritable menace pour l’Ukraine”.

“De notre point de vue, ce que nous voulons faire, c’est nous assurer que nous émoussons tout effort russe pour pouvoir obtenir un avantage en Ukraine, qu’il s’agisse d’un avantage militaire ou d’un avantage en brutalisant et en détruisant les infrastructures civiles”, a déclaré Sullivan. “Nous allons donc nous concentrer sur les choses qui représentent réellement une menace réelle pour l’Ukraine et le peuple ukrainien, pas sur les commentaires qui sont faits dans les émissions de télévision. Et nous continuerons à nous concentrer là-dessus à mesure que nous avancerons.”