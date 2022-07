Un accord pour briser le blocus russe de la mer Noire et permettre aux céréales de sortir d’Ukraine salué par la Croix-Rouge

LA Croix-Rouge a salué hier un accord « qui sauve des vies » pour briser le blocus russe de la mer Noire et permettre aux céréales de sortir d’Ukraine.

Des bateaux-pilotes guideront les cargos à travers les mines jusqu’à Odessa après que la Russie s’est engagée à ne pas les attaquer.

Les stocks de céréales ukrainiennes, comme celle récoltée dans la région de Kharkiv, seront autorisés à briser le blocus russe de la mer Noire Crédit : Reuters

Les prix du blé ont chuté à des niveaux d’avant-guerre à la suite de l’annonce de l’accord d’hier – négocié à Istanbul et en présence de l’ancien propriétaire de Chelsea et oligarque Roman Abramovich Crédit : AFP

Jusqu’à cinq millions de tonnes par mois pourraient être expédiées, ce qui réduirait le risque d’une famine mondiale.

L’ONU a déclaré que 44 millions de personnes « marchaient vers la famine » en raison de la guerre et de la sécheresse.

Le chef de la Croix-Rouge, Robert Mardini, a déclaré que l’accord était “rien de moins que de sauver des vies”.

Mais la Grande-Bretagne a averti que les responsables à deux visages de Poutine pourraient ne pas honorer leurs promesses.

La ministre des Affaires étrangères Liz Truss a déclaré : “Nous veillerons à ce que les actions de la Russie correspondent à ses paroles.”

Elle a déclaré que la seule voie vers une sécurité durable était que Vladimir Poutine mette fin à la guerre et se retire d’Ukraine.

L’Ukraine est le cinquième plus grand producteur de céréales avec 22 millions de tonnes dans des silos près d’Odessa.

Les prix du blé ont plongé aux niveaux d’avant-guerre à la nouvelle de l’accord d’hier – négocié à Istanbul et en présence de l’ancien propriétaire de Chelsea et oligarque Roman Abramovich.

Les responsables turcs et onusiens inspecteront les navires entrants pour s’assurer qu’ils n’apportent pas d’armes. La Turquie a proposé son aide pour le déminage.

Le ministre de la Défense de Poutine, Sergei Shoigu – qui a insisté sur le fait que la Russie n’avait pas l’intention d’attaquer quelques jours avant l’invasion de février – a déclaré : “Nous ne profiterons pas du fait que les ports seront dégagés”.

L’Ukraine et la Russie ont signé des accords identiques mais séparés avec des responsables de l’ONU et de la Turquie. Il fait suite à des pourparlers en Iran entre Poutine et le président turc Erdogan.