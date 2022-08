Un accord historique pour protéger 45 sites sacrés sur le territoire Stó:lō, une première en Colombie-Britannique

Il s’agit d’un accord historique visant à protéger 45 sites sacrés Stó:lō sur les terres de la Couronne sur le territoire de la Nation Stó:lō qui marque une première en Colombie-Britannique.

Les sites sacrés, spirituels et cérémoniels du peuple Stó:lō, tels que les sites de transformation ou les cimetières, ont maintenant acquis une reconnaissance légale et une protection en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine.

La chef d’Aitchlitz, Angie Bailey, porte-parole de la S’ólh Téméxw Stewardship Alliance (STSA), a qualifié l’accord de “grand pas en avant” pour obtenir la reconnaissance de leurs droits en tant qu’intendants culturels.

« Pendant très longtemps, les dirigeants de notre organisation, représentant les 17 membres de la Première Nation Stó:lō de la STSA, ont travaillé à renforcer notre pouvoir décisionnel sur les activités qui affectent nos terres et nos ressources.

« Une attention particulière a été accordée à la protection de nos sites patrimoniaux sacrés, y compris nos lieux de transformation, nos cimetières ancestraux et nos lieux de pratique culturelle. Ce sont quelques-uns de nos endroits les plus sensibles et les plus importants de S’ólh Téméxw (notre monde), qui historiquement ont été mal respectés.

« Cet accord marque une réalisation dans nos efforts pour obtenir une plus grande reconnaissance de notre culture et de notre patrimoine autochtones, ainsi que de nos droits autochtones en tant qu’intendants.

L’entente pilote entre la S’ólh Téméxw Stewardship Alliance et la province est issue d’une approche de gouvernement à gouvernement.

“Nos personnes âgées ont travaillé pendant des générations dans cet effort”, a déclaré le chef Bailey. « Il s’agit d’un grand pas en avant pour la conservation du patrimoine des Premières Nations en Colombie-Britannique.

L’accord décrit l’approche de recherche de consensus et de prise de décision partagée adoptée par la STSA et les représentants provinciaux.

« La protection des sites sacrés du patrimoine autochtone est essentielle au bien-être spirituel des communautés autochtones et constitue une partie importante de notre parcours de réconciliation », a déclaré Katrine Conroy, ministre des Forêts. « Les Premières Nations réclament depuis longtemps un rôle plus direct dans la conservation du patrimoine dans le cadre de la réforme de la gestion des sites patrimoniaux en Colombie-Britannique. Grâce à ce projet pilote, nous concrétisons notre engagement à travailler en partenariat avec les peuples autochtones pour protéger ces sites importants.

L’accord prévoit une protection « automatique » des artefacts, éléments, matériaux ou autres preuves physiques de l’habitation humaine avant 1846, ainsi que des lieux de sépulture ayant une valeur archéologique ou historique, de l’art rupestre autochtone et des épaves patrimoniales.

Le chef de Skowkale, Mark Point, membre du conseil d’administration de la STSA, a souligné que l’accord offre « la reconnaissance de notre vision du monde autochtone et du paysage autochtone des sites sacrés ».

Les dirigeants font pression pour cette protection depuis des années.

“Nous avons subi de graves pertes pour notre patrimoine à cause du développement de nos terres sur lesquelles nous n’avons pas eu notre mot à dire”, a déclaré Point. “Maintenant, les choses changent pour le mieux.”

En vertu de la loi, la province peut conclure une entente avec une Première nation concernant la conservation et la protection de ses sites et objets du patrimoine culturel. Ces accords, comme l’accord pilote avec la STSA, peuvent assurer la protection des sites patrimoniaux de valeur spirituelle, cérémonielle ou culturelle, qui autrement ne seraient pas automatiquement protégés en vertu de la loi. Les exemples incluent les zones de pratique spirituelle sacrée ou les effets cérémoniels.

Par le biais de négociations de gouvernement à gouvernement, les deux parties ont conclu cet accord pour protéger les sites identifiés par la STSA comme ayant une signification spirituelle ou culturelle. Un cadre de mise en œuvre a été co-développé dans le cadre de l’accord.

L’accord pilote sera en vigueur pendant un an, après quoi les parties évalueront les résultats de l’accord et recommanderont de le modifier, de le prolonger ou de lui permettre de se conclure. Cet accord fournira des enseignements importants pour de futurs accords potentiels avec d’autres Premières Nations et éclairera le projet de transformation de la Loi sur la conservation du patrimoine récemment lancé.

« L’élaboration de l’entente sur la Loi sur la conservation du patrimoine a été une formidable entreprise de collaboration », a déclaré David Schaepe, directeur du Centre de recherche et de gestion des ressources Stó:lō et négociateur en chef pour la STSA. « Nous avons ouvert un nouveau chapitre dans l’élargissement de la portée de la reconnaissance et de la protection du patrimoine autochtone en Colombie-Britannique. Je pense que c’est un bon précédent avec lequel d’autres peuvent travailler dans toute la province et plus largement.

